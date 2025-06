Néstor Gorosito sorprendió y dio tajante comentario sobre Universitario: "Equipo..."

Alianza Lima y Universitario de Deportes son dos de los candidatos que luchan en esta recta final por ganar el Torneo Apertura 2025. En plena pelea por el título del primer certamen del año, el DT blanquiazul, Néstor Gorosito, impactó a todos los hinchas al dar un tajante comentario sobre los cremas.

Actualmente, el conjunto victoriano se ubica en el segundo lugar con 30 puntos, cinco por debajo de la 'U' a falta de tres jornadas para el término de la competición. Ante ese panorama, el 'Pipo' señaló que sus dirigidos fueron muy irregulares y que por ello están puestos abajo que su clásico rival, al cual calificó de ser el equipo más regular del Apertura, pero que espera poder superarlos en estas últimas jornadas.

"Con la misma seriedad tomamos estos partidos que nos restan que los anteriores. Hubo un momento que fuimos irregulares, en el cual el rendimiento no fue tan bueno. Debido a eso perdimos puntos que normalmente no debimos haber perdido, pero es fútbol y puede llegar a pasar. Muchas ansias e ilusiones, a ver si podemos alcanzar a la 'U' y pasarlo. Sabemos que no es fácil, la 'U' fue el equipo más regular del torneo y debido a eso tiene esa ventaja sobre nosotros", declaró el estratega argentino en entrevista con el programa Al Ángulo.

Video: Movistar Deportes

Asimismo, el técnico de 60 años no dudó en referirse acerca de Jorge Fossati, afirmando que es una persona muy experimentada y de nivel de selección, quien es un factor importante para que el proceso del conjunto merengue esté actualmente en el puesto que se encuentra, tanto a nivel local como internacional.

"(Fossati) Es un hombre muy reconocido. No es que sacan a uno y ponen a un chico de 18 años (en Universitario), ponen a uno nivel selección. El proceso de ellos los lleva al lugar en el que hoy están", agregó en el espacio emitido por Movistar Deportes.

¿Cuál es el fixture que le queda a Alianza Lima y a Universitario en el Torneo Apertura 2025?

Alianza Lima y Universitario pelean palmo a palmo por ser el campeón del Torneo Apertura. A diferencia de los cremas, la escuadra victoriana tiene un partido menos y de ganarlo a Melgar en Arequipa podría ponerse a dos unidades a falta de dos fechas para el cierre del primer certamen de la temporada. Conoce el complicado fixture que tendrán los 'compadres' en estas tres jornadas electrizantes.