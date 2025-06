Gorosito rompe su silencio y cuenta la verdad de su publicación en pleno partido de Universitario

El último miércoles, Universitario se impuso 2-0 a Atlético Grau en un partido pendiente y sacó cinco puntos de ventaja sobre su más cercano perseguidor que es Alianza Lima; sin embargo, en paralelo Néstor Gorosito hizo una polémica publicación en su cuenta de X (antes Twitter) en medio de los dos penales que le concedió el árbitro al equipo merengue.

¿Qué dijo Gorosito que indignó al hincha de la 'U'? El entrenador argentino, que dirige a Alianza Lima, había publicado "Jajajajajaja… Es un chiste" durante el primer penal que le cobraron a los cremas y Alex Valera lo transformó en gol. Los fanáticos inmediatamente lo habían relacionado con el partido de Universitario, pero ¿Cuál es la versión de Gorosito?

La publicación de 'Pipo' Gorosito durante el partido de Universitario

De acuerdo a Néstor Gorosito, quien estuvo en el programa 'Al Ángulo', aclaró a qué se refería específicamente con su publicación. "Me contaron un chiste justo ayer. En ese momento… Lo que son las casualidades. Me contaron un chiste y me causó gracia", enfatizó.

De hecho, el 'Pipo' habló del momento irregular que atravesaron en el Torneo Apertura, el cual Universitario supo sacar ventaja y hoy tiene la opción más grande de levantar este primer título del año. Como se recuerda, Alianza Lima empató con Grau en Lima, cayó en Matute ante Cienciano e igualaron el clásico contra Universitario, resultados que lo complicaron en la tabla de posiciones.

"Hubo un momento que fuimos irregulares, en el cual el rendimiento no fue tan bueno. Debido a eso perdimos puntos que normalmente no debimos haber perdido, pero es fútbol y puede llegar a pasar. Muchas ansias e ilusiones, a ver si podemos alcanzar a la 'U' y pasarlo. Sabemos que no es fácil, la 'U' fue el equipo más regular del torneo y debido a eso tiene esa ventaja sobre nosotros", agregó el DT de Alianza Lima.

Próximos partidos de Alianza Lima en el Torneo Apertura

Restan pocas fechas para el final del Apertura y estos son los encuentros que le tocará afrontar a Alianza Lima. Debe ganarlo todo y esperar la caída de Universitario para soñar con el título.