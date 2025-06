Pablo Bengoechea dejó rotundo mensaje sobre su abrupta salida de Alianza Lima: "Fue difícil"

Pablo Bengoechea es uno de los técnicos que tuvo un paso por el fútbol peruano. El uruguayo dirigió a Alianza Lima, donde logró levantar el título nacional en 2017. Sin embargo, además de alcanzar el éxito, también experimentó la amargura de la derrota, ya que en 2020 dejó el club a principios de año y culminó en una temporada catastrófica para el equipo.

Pablo Bengoechea recordó su salida de Alianza Lima

El estratega brindó una entrevista para el programa Línea de 5, donde fue consultado por lo que fue su mal planteamiento en el juego del equipo y que llevó a una serie de malos resultados en dicha temporada. Al respecto, el ex DT blanquiazul hizo especial énfasis en lo mal que se manejó la economía del club y reveló que quería marcharse fechas antes de su despido.

"El 2020 fue difícil sin duda. Alianza había mejorado económicamente y era todo en abundancia, pero no salió bien. Nuestro comportamiento no fue correcto, yo me fui el 8-9 de marzo. El último partido fue el clásico contra Universitario que yo ya no quería estar", expresó.

Video: De Enganche

De igual manera, el uruguayo aseguró que la opinión del comando técnico no tenía un peso en el plantel de ese entonces. "Muchas veces escucho lo que dije en su momento y cada vez estoy más de acuerdo, mi voz no era escuchada entre el plantel y cuerpo técnico", acotó el técnico.

Recordemos que la salida de Pablo Bengoechea conllevó a una serie de malas decisiones y una mala racha que terminó consumado en una debacle deportiva de Alianza Lima, que tuvo 4 entrenadores en dicha temporada y terminó en los últimos lugares de la tabla.

Pablo Bengoechea habló sobre el mal manejo del plantel

De igual manera, el también extécnico de Peñarol recordó lo que fue la salida nocturnas de algunos jugadores que conformaban el plantel en esa temporada, lo que también terminó conllevando a un mal desempeño y posteriormente a algunas salidas.

“Fue complicado al inicio, porque hubo algunos ampays. Acá queremos que el futbolista no sea una persona. En el día libre se tiene derecho a que salga con su familia o ir a bailar, tienen 20-25 años, ¿Cómo no van a tener derecho? Lo que no se puede es en momentos donde no hay que hacerlo", añadió.