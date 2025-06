Néstor Gorosito habló de Fossati y dio rotundo comentario sobre el DT de Universitario: "Es..."

Pese a que se encuentra en los playoffs de la Copa Sudamericana y luchando por el Torneo Apertura 2025, Alianza Lima no atraviesa su mejor momento de la mano de Néstor Gorosito y debe revertir pronto esa situación. Bajo esa premisa, el director técnico fue consultado por el entrenador de Universitario de Deportes, Jorge Fossati, y soltó un fuerte calificativo sobre su rival en la Liga 1.

En el programa Al Ángulo de Movistar Deportes, al popular 'Pipo' lo entrevistaron para que hable de distintos temas relacionados a su labor en la tienda blanquiazul, aunque también le consultaron sobre las polémicas arbitrales y acerca del estratega del conjunto crema. Ante ello, el argentino y ex River Plate sorprendió deshaciéndose en halagos.

"Es un hombre muy reconocido. No es que sacan a uno y ponen a un chico de 18 años (en Universitario), ponen a uno nivel selección. El proceso de ellos los lleva al lugar en el que hoy están", precisó, destacando las virtudes de Jorge Fossati al momento de tomar decisiones en pleno partido. Además, también indicó que la 'U' fue el equipo más regular de todo el Torneo Apertura.

Néstor Gorosito llegó esta temporada a Alianza Lima.

Néstor Gorosito señaló al culpable de la mala racha en Alianza Lima

Al entrenador de Alianza Lima también le preguntaron sobre quién tiene la culpa sobre el mal momento que atraviesa la institución deportiva. "El culpable siempre es el técnico. Es como el papá en la casa, la culpa siempre es del papá. Si no los corriges (a los futbolistas), es parte del director técnico", agregó Néstor Gorosito.

¿Qué dijo Néstor Gorosito sobre Universitario?

El técnico blanquiazul señaló lo siguiente: "Hubo un momento que fuimos irregulares, en el cual el rendimiento no fue tan bueno. Debido a eso perdimos puntos que normalmente no debimos haber perdido, pero es fútbol y puede llegar a pasar. Muchas ansias e ilusiones, a ver si podemos alcanzar a la 'U' y pasarlo. Sabemos que no es fácil, la 'U' fue el equipo más regular del torneo y debido a eso tiene esa ventaja sobre nosotros".