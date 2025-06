Fossati fue directo y dejó rotundo mensaje sobre polémico cambio de Di Benedetto: "Es un..."

Universitario de Deportes no desentona y se mantiene firme en su camino para poder lograr el título del Torneo Apertura 2025. Los cremas lograron una valiosa victoria por 2-0 ante Atlético Grau por el duelo pendiente de la fecha 3 y se mantienen en la cima en la tabla de posiciones.

No obstante, una de las situaciones que más dio de que hablar en este encuentro fue la furiosa reacción de Matías Di Benedetto con Jorge Fossati, luego de haber sido sustituido en el segundo tiempo por César Inga. El DT del cuadro merengue se pronunció al respecto.

Jorge Fossati dio rotundo mensaje sobre polémico cambio de Di Benedetto

Una vez finalizado el encuentro, el entrenador uruguayo declaró ante los medios en la conferencia de prensa, donde fue consultado por la discusión que tuvo con el defensa mientras era sustituido a los 74 minutos del partido.

Al respecto, Fossati, intentó evitar armar polémica y demostró su felicidad porque sus jugadores quieran seguir en campo. No obstante, sorprendió la definición que realizó de Di Benedetto, asegurando que "vive enojado"

Video: Radio Ovación

"Por suerte cuando alguien sale, no lo hace contento. Seguro él pensó que lo veía mal, y lo sacó porque tenía amarilla, y también vi que lo atendieron los médicos, aunque él me dijo que no tenía molestias en los gemelos. Él vive enojado, pero razona, se le pasa rápido, es un gran profesional y una gran persona, y para mí es un jugador que le ha dado muchísimo a Universitario", expresó el estratega.

Jorge Fossati criticó el estado del campo en el Universitario vs Atlético Grau

De igual manera, el DT de 72 años expresó su molestia por el mal estado del terreno de juego del Estadio Mansiche de Trujillo, afirmando que impidió que ambos elencos puedan desplegar su mejor fútbol. Sin embargo, destacó que pese a ello, sus dirigidos pudieran sacar un gran resultado.

"El estado de la cancha no permitió mostrar las características de los dos. Nuestro equipo supo pelear el partido cuando tuvo que hacerlo y también jugarlo cuando se daban las condiciones para hacerlo. Me parece que el equipo hoy estuvo muy bien y por eso se consigue este triunfo tan importante", añadió.

Universitario se acerca al título del Torneo Apertura

Con el triunfo ante Atlético Grau, Universitario está a solo dos fechas de poder proclamarse como el flamante campeón del Torneo Apertura y encaminarse a lograr el ansiado tricampeonato nacional. Los cremas son líderes con 35 unidades, con 5 puntos de diferencia respecto a su más cercano perseguidor, Alianza Lima, aunque los blanquiazules tienen un partido menos.