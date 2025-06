Ruidíaz tomó firme decisión tras ver victoria de Universitario sobre Grau: "Él prefiere..."

Por el partido pendiente de la fecha 3 del Torneo Apertura, Universitario sacó provecho en Trujillo y se quedó con tres puntos claves que lo mantienen en lo más alto de la tabla de posiciones. Uno de los protagonistas en este cotejo fue Raúl Ruidíaz, que tuvo que enfrentar al equipo de sus amores en el Estadio Mansiche.

Sin embargo, el marcador no fue favorable para la 'Pulga', que no logró tener mucho contacto con el esférico a lo largo del compromiso. Es por ello, que el atacante decidió tomar firme postura tras ver que Grau no logró celebrar en Trujillo y que complica su posición en la clasificación del Torneo Apertura.

Raúl Ruidíaz decidió no dar declaraciones

La reportera Romina Vega de L1 MAX, reveló que estaba pactado unas palabras con Raúl Ruidíaz luego del partido entre Atlético Grau y Universitario. Sin embargo, el delantero estaba "muy fastidiado e incómodo", por lo que la persona a dar la cara fue el portero 'albo', Patricio Álvarez.

Desde el medio de comunicación, se aceptó la postura del atacante de 34 años al no querer pronunciarse ante el canal oficial de la Liga 1. De hecho, había la posibilidad de hablar en la antesala, pero desde el club le manifestaron que Ruidíaz no suele brindar declaraciones en la previa de sus partidos.

"Te voy a contar una infidencia. Lo pedimos para hablar con él. Estaba muy fastidiado, muy incómodo. Se sentó sobre un cooler y comprendimos. No había tenido el mejor partido como esperaba. Nos dijeron que previo al partido él prefiere no hablar. Ya en el post partido fue una molestia absoluto por parte de Raúl Ruidíaz. Quizá lo imaginó distinto", informó la periodista Romina Vega en L1 MAX.

(VIDEO: L1 MAX)

Próximo partido de Atlético Grau con Raúl Ruidíaz

El siguiente partido de Atlético Grau de Raúl Ruidíaz será ante Alianza Atlético. Un duelo de cuadros piuranos que paralizará el norte del país en la jornada 17 del Torneo Apertura. Dicho encuentro se disputará el domingo 29 de junio a partir de las 15:00 horas.