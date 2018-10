Conor McGregor amenaza a Khabib Nurmagomedov: "La guerra no ha terminado"

Conor McGregor reapareció tras la brutal paliza que recibió de parte de Khabib Nurmagomedov tras el escandaloso final que tuvo el UFC 229. El peleador irlandés escribió un mensaje en Twitter para volver a encender la rivalidad con el ruso. ¿Sucederá? La famosa compañía de Artes Marciales Mixtas (MMA) no ha dado pistas de ellos, pero el mensaje de 'The Notorious' va muy en serio.

PUEDES VER: Khabib tras escándalo con Conor McGregor: "Por favor no me quiten el cinturón de UFC, ese no era yo"

"Perdimos el combate, pero ganamos la batalla. La guerra continúa", dice Conor McGregor en su cuenta oficial de Twitter. El nacido en Dublín, Irlanda, espera que Khabib Nurmagomedov acepte el reto, aunque este último ya consiguió lo que quería: ganar en el octágono.

We lost the match but won the battle.

The war goes on. pic.twitter.com/CRtPaGfOnn