Khabib tras escándalo con Conor McGregor: "Por favor no me quiten el cinturón de UFC, ese no era yo"

Khabib Nurmagomedov, más tranquilo y relajado, pidió disculpas a la afición de Las Vegas por la violencia que desató fuera del octágono del T-Mobile Arena. El peleador ruso venció de forma notable a Conor McGregor. Sin embargo, cayó en las provocaciones de Dillon Danis, sparring del irlandés, con el que se enfrentó en el ringside (primera fila de la jaula) y, ahora, su carrera en el UFC corre peligro: podría recibir una fuerte multa, perder el cinturón y, además, le quitarían la visa, que le impediría pelear más en los Estados Unidos.

“Lo siento Las Vegas, lo siento Nevada. Yo no soy así, estaba caliente. Este deporte es respeto, no se puede hablar basura. Quiero cambiar este deporte y que la gente no lo haga. Siento lo que pasó después de la pelea. Mi padre me aplastará cuando llegue a casa. Vladimir Putin me felicitó tras la victoria. Lo culparán a él y no a Conor McGregor por insultarme. Por favor no me quiten el título, no era yo. Soy un humano y cometemos errores. Lo siento Las Vegas, lo siento Nevada. Perdón a todos”, dijo Khabib Nurmagomedov tras la conferencia del UFC 229.

Presidente de UFC preocupado por el futuro de Khabib

El presidente de UFC Dana White, por su parte, entendió la preocupación del ruso si en caso recibe una dura sanción de la justicia estadounidense: "Una larga suspensión puede significar que Khabib Nurmagomedov sea despojado de su cinturón".

Por otro lado, el jefe de UFC aclaró que el pedido de revancha de Conor McGregor aún no está en la agenda de promoción, ya que necesita saber al 100% la respuesta de la Comisión Atlético de Nevada sobre el caso de Khabib Nurmagomedov.

ESCÁNDALOSO FINAL#UFCxFOX | Khabib Nurmagomedov sometió a Conor McGregor y tras ganar salió enloquecido para pelearse con el equipo del irlandés. Además, le pegaron por la espalda al perdedor. pic.twitter.com/FqHbVxN4bc — FOX Sports Argentina (@FOXSportsArg) 7 de octubre de 2018

"Tenemos que ver qué pasa con la Comisión Atlética de Nevada antes de pensar en una revancha. Conor McGregor se negó a presentar cargos, tres de los miembros del equipo de Khabib fueron arrestados y dejados en libertad", dijo el presidente de UFC.

Por último, White confirmó que la Comisión Atlética de Nevada retuvo los 2 millones de dólares que había ganado Khabib Nurmagomedov por su combate contra Conor McGregor, este último sí cobró los 3 millones de su parte porque no se encontraron cargos en su contra.