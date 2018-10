Así quedó el rostro del primo de Khabib tras agarrarse a golpes con Conor McGregor [FOTO]

Luego de la bochornosa pelea campal que hubo después del combate entre Khabib Nurmagomedov y Conor McGregor por el UFC 229, habló uno de los protagonistas de dicho escándalo, Abubakar Nurmagomedov, primo del luchador ruso.

Abubakar fue una de las personas que trepó el octágono para atacar por la espalda a McGregor. Tras ello, hubo un un pequeño intercambio de golpes entre ellos dos.

Tras esto, el primo de Khabib Nurmagomedov mostró compartió fotos de cómo terminó su rostro.

"Para ser breve, trepé la jaula. Al demonio. Ese maldito irlandés me pegó. Pero también le acerté algunos golpes", aseguró.

This is Khabib Nurmagomedov's cornerman Abubakar Nurmagomedov. He was sucker punched by Mcgregor - hence the reason Khabib's teammates jumped him. Bet we never see Dana talk about this. #UFC229 pic.twitter.com/TYLmHRWPv4