Dana White: "Es una mierda terminar así"

Luego del bochornoso pleito de Khabib Nurmagomedov y los ayudantes de Conor McGregor, el presidente de la UFC, Dana White, dio la cara y pidió disculpas públicamente.

"Esto no es lo que somos, esto no es lo que hacemos, no somos esto. Nadie esperaba que Khabib saltara de la jaula, la policía hizo un gran trabajo controlándolo", comentó Dana White.

Tras el incidente, el mandamás de la UFC confirmó que hubo detenidos y que los participantes de la gresca no pelearán nunca en la compañía de artes marciales mixtas.

"Apesta terminar así. Es una mierda. Una larga suspensión puede significar que Khabib sea despojado del título", agregó.

Como se recuerda, Khabib venció a McGregor y se alteró mucho celebrando. Tanto así que saltó de la jaula para pelear con los ayudantes del irlandés.