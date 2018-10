Presidente de la UFC: "Una suspensión significaría que Khabib sea despojado del título"

La pelea entre el equipo de Conor McGregor, Khabib Nurmagomedov generó la incomodidad del mismo presidente de UFC, Dana White, quien luego de la exhibición aseguró que habrán castigos para los involucrados.

"Esto no es lo que somos, esto no es lo que hacemos, no somos esto. Nadie esperaba que Khabib saltara de la jaula, la policía hizo un gran trabajo controlándolo. Era demasiado perfecto, todos dieron el peso, la seguridad fue perfecta. Así no es normalmente un evento de artes marciales mixtas", afirmó el titular de la UFC en conferencia de prensa.



Asimismo, White confirmó que hubo detenidos luego del incidente y además. Eso sí, McGregor no presentará cargos contra Khabib. "Tenemos que ver qué pasa con la Comisión Atlética de Nevada antes de pensar en una revancha. Conor se negó a presentar cargos, tres de los miembros del equipo de Khabib fueron arrestados y dejados en libertad", agregó.

Finalmente, el presidente de la UFC aseveró que el peleador ruso podría perder el título."Quienes saltaron nunca pelearán aquí. Tukhugov no peleará contra Lobov por su participación en el incidente. Apesta terminar así. Es una mierda. Una larga suspensión puede significar que Khabib sea despojado del título", sentenció.