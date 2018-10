McGregor - Khabib EN VIVO FOX Action: ¿Dónde, cómo y cuándo ver GRATIS pelea completa del UFC 229? | HORARIO | CANALES | CARTELERA | GUÍA TV

UFC EN VIVO | Conor McGregor vs. Khabib Nurmagomedov combate por FOX Action: Este sábado 6 de octubre desde la 9.00 p.m. (en Perú y México), los peleadores conocidos como 'The Notorious' (McGregor) y 'The Eagle' (Khabib) chocarán los pequeños pero peligrosos guantes de MMA en la jaula de acero del T-Mobile Arena por el main event del UFC 229.

McGregor probó suerte en el boxeo tras ganar su segundo cinturón en UFC

Han pasado cerca de dos años desde la última victoria de Conor McGregor sobre el octágono de UFC. Aquella que le sirvió para ganar se segundo cinturón consecutivo en la rama de la división peso ligero. Una victoria contundente sobre el norteamericano Eddie Álvarez, que no le presentó la misma batalla como las dos anteriores que tuvo contra Nate Diaz.

Desde ese entonces, la popularidad de Conor McGregor creció dentro y fuera del octágono, mientras que un talentoso peleador ruso -sin la misma publicidad que el irlandés- hacia de las suyas con cualquier rival que tenía en frente. Se trata de Khabib Nurmagomedov quien esperaba una oportunidad para retar a 'The Notorious'.

Sin embargo, Conor McGregor tenía otros planes fuera del UFC. El nacido en Dublín, capital de Irlanda, aprovechó su ascenso en las redes sociales para poder tentar una pelea contra el boxeador Floyd Mayweather. Una locura.Lo que parecía imposible, sucedió. McGregor se entrenó para enfrentar a 'Money' en agosto de 2017 en Las Vegas.

Su falta de experiencia en el ring le pasó factura y cayó -por nocaut técnico- en el décimo round. A pesar de esto, Conor McGregor cobró lo suficiente como para abandonar la vida de peleador y dedicarse a su familia. Así que prefirió darse un descanso para tomar una decisión.

El ascenso de Khabib, el 'Ruso Invencible'

Lamentablemente, las cosas no salieron como esperaba, el UFC pedía a Conor McGregor defender uno de sus cinturones (peso ligero y pluma) a inicios del 2018. Pasaban los meses y ni pistas de 'The Notorious'. Khabib Nurmagomedov, quien no tenía descanso, trabaja arduamente e intentaba provocar al irlandés para que vuelva al octágono.

Por este motivo, el UFC decidió despojar a Conor McGregor de sus títulos -que ganó a Jose Aldo (pluma) y Eddie Álvarez (ligero)- a puertas de un nuevo evento en el mes de abril del presente año donde Khabib Nurmagomedov lucharía contra Tony Ferguson.

Pero hubo otra mala noticia, Ferguson se lesionó a pocos días de la pelea en el UFC 223. A Dana White no le quedó otra que convencer a Max Holloway como su reemplazo en la batalla estelar. Este aceptó, pero por cosas del destino, el hawaiano tampoco pudo estar disponible por una lesión y problemas médicos con el peso. Es así que la última opción fue Al Iaquinta.

Al Iaquinta dio el "OK" para enfrentar a Khabib Nurmagomedov. La lucha sería por el cinturón de peso ligero, el mismo que le pertenecía a Conor McGregor. Parecía lo más justo y el irlandés, con mucho dolor, aceptó la decisión del UFC.

McGregor vs Khabib: "Mala Sangre"

Todo iba bien hasta que Artem Lobov, fiel amigo y sparring de Conor McGregor, insultó a Khabib Nurmagomedov en las redes sociales. El ruso estuvo atento a sus palabras y cuando lo tuvo frente a frente. Por poco y le propina una golpiza. La guerra había comenzado.

Conor McGregor se enteró del incidente entre Lobov y Khabib Nurmagomedov y, rápidamente, viajó a Brooklyn, lugar donde se realizó el UFC 223, y fue en busca del 'Ruso Invencible'. McGregor se enteró que se encontraba a bordo del autobús del estacionamiento y se dirigió con su grupo de guardaespaldas.

La violencia de Conor Mcgregor se desató. El peleador irlandés le lanzó sillas, escaleras y cualquier tipo de objeto sobre el autobús y pedía que Khabib Nurmagomedov saliera del vehículo para iniciar una pelea. Esto no sucedió y el irlandés huyó de la escena con su grupo de amigos.

Peso a esto, el UFC 223 se llevó a cabo con total normalidad. Khabib Nurmadomedov derrotó a Iaquinta por decisión unánime y se hizo poseedor del cinturón de peso ligero, mientras que Conor McGregor resolvía sus problemas con la justicia y pagando una al multa por los daños ocasionados.

Ahora, Conor McGregor y Khabib Nurmagomedov podrán termina esta rivalidad en el octágono del UFC 229. El ganador será el nuevo rey de los pesos ligeros de la famosa compañía de Artes Marciales Mixtas.

CARTELERA DEL UFC 229 MAIN CARD (FOX ACTION): CONOR MCGREGOR VS. KHABIB NURMAGOMEDOV

Khabib Nurmagomedov (c) vs Conor McGregor – Lightweight

Tony Ferguson vs Anthony Pettis – Lightweight

Ovince Saint Preux vs Dominick Reyes – Light Heavyweight

Derrick Lewis vs Alexander Volkov – Heavyweight

Michelle Waterson vs Felice Herrig – Women’s Strawweight

CARTELERA DEL UFC 229 PRELIMINARES (FOX SPORTS 1): CONOR MCGREGOR VS. KHABIB NURMAGOMEDOV

Sean O'Malley vs José Alberto Quiñónez – Bantamweight

Sergio Pettis vs Jussier Formiga – Flyweight

Vicente Luque vs Jalin Turner – Welterweight

Aspen Ladd vs Tonya Evinger – Women’s Bantamweight

CARTELERA DEL UFC 229 PRIMERAS PELEAS (UFC FIGHT PASS): CONOR MCGREGOR VS. KHABIB NURMAGOMEDOV

Lina Länsberg vs Yana Kunitskaya – Women’s Bantamweight

Scott Holtzman vs Alan Patrick – Lightweight

Gray Maynard vs Nik Lentz – Lightweight

Ryan LaFlare vs Tony Martin – Welterweight

¿CÓMO y CUÁNDO VER LA PELEA ENTRE MCGREGOR Y KHABIB POR EL UFC 229 EN VIVO Y DIRECTO?

La transmisión del evento UFC 229 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de UFC 229 en alta definición HD por el canal Fox Premium Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).



Y como ya es una costumbre, UFC Pay Per View será otra opción fantástica para poder ver el UFC 229 (2018) desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play).

En México, lo podrán disfrutar a través de la señal STREAMING de Fighting Sports Network.

Servicio solo disponible para México.

En España la opción para ver el UFC 229 será a través de Youtube

En España no podrá seguirse el combate en directo a través de televisión, pero la UFC sí ha puesto a disposición de los seguidores españoles de las artes marciales mixtas varias opciones con las que seguirlo en streaming. Podrá comprarse el combate a través de dispositivos como XBox o Play Station o optar por comprarlo en HD en su canal de Youtube, en el que se vende por 24,99 euros.