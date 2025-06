Mauro Cantoro arremetió contra Luis Ramos por posible fichaje por Universitario: "No es..."

Universitario de Deportes logró un valioso triunfo por 2-0 ante Atlético Grau por el duelo pendiente de la fecha 3 del Torneo Apertura 2025. Una de las cosas que más llamó la atención del duelo, fue la presencia de Luis Ramos, quien declaró ante L1 MAX y expresó su deseo de firmar por los cremas. Ahora, la exfigura merengue, Mauro Cantoro cuestionó las palabras del delantero.

Mauro Cantoro arremetió contra Luis Ramos por sus declaraciones

El exjugador crema apareció en la última edición del programa Desmarcados y no dudó en expresar su desacuerdo por las declaraciones de Ramos, asegurando que son una falta de respeto para su actual equipo, América de Cali, ya que aún tiene un contrato vigente. Además, cuestionó que el delantero haya autografiado camisetas de la 'U'.

"(Sobre firmar camisetas de Universitario) No es normal, me parecería normal si no se habla de que va a la 'U', si quiero ir a un equipo, voy a verlo y hago esas declaraciones, mientras tengo contrato con otro equipo, yo soy el América y él no vuelve más, le digo: anda a jugar al Perú, eso pensarán los dirigentes", expresó.

Video: De Enganche

"Además, él reconoce que hablaron con su empresario y que quiere venir a un grande de Perú. Él tiene contrato con un equipo grande también como el América de Cali. (Sobre los coqueteos con Universitario), no es necesario expresarlo, hazlo tranquilo con los dirigentes", añadió.

¿Qué dijo Luis Ramos sobre su posible fichaje por Universitario?

Previo al duelo entre Universitario vs Atlético Grau, el también delantero de la selección peruana declaró a ras de campo para L1 MAX, donde fue consultado por su posible fichaje por el cuadro estudiantil. Sobre ello, Luis Ramos expresó su deseo por llegar a la escuadra merengue.

“Sí, obviamente, no es novedad, se comunicaron conmigo, con mi empresario, esperemos que se pueda dar la posibilidad, feliz porque quién no quisiera jugar en uno de los equipos más grandes del Perú, muy contento por eso”, mencionó.