Surfista portuguesa fue apuñalada tras defenderse de intento de violación

Mariana Rocha Assis tiene tan solo 21 años pero a su corta edad, tuvo que lidiar con un capítulo nefasto en su vida y es que el último fin de semana, en horas de la noche, se dirigía rumbo a su casa entre las playas Poza y Azarujinha en Estoril, cuando fue interceptado por un sujeto.

"Me iba a casa sola por la noche, cuando un hombre trató de violarme. No lo hizo. Tuve la suerte de tener la sangre fría para darle un rodillazo en los testículos antes de que me apuñalara", escribió Rocha a través de su cuenta oficial de Facebook.

Además, la surfista agregó lo siguiente: "Ira, frustración, dolor, miedo… Ni siquiera estoy segura de lo que siento… No solo por saber la suerte que tuve, sino por el hecho de que el hijo de p… sigue ahí afuera".

Assis, actual puesto nueve del ranking de su país, deberá alejarse de su deporte favorito debido al ataque que sufrió pues recibió una puñalada en el vientre y no estará presente en el próximo torneo de Brasil donde ya había sido inscrita.

Sobre el agresor, no se conoce su paradero ya que la surfista escapó como pudo del sujeto que quiso violarla. Por lo pronto, se espera que las autoridades logren atrapar al hombre que atentó contra su voluntad y su vida.