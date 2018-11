Roger Federer vs Dominic Thiem EN VIVO por el Masters de Londres 2018

Roger Federer se enfrenta EN VIVO a Dominic Thiem por el Masters de Londres. La transmisión del partido estará a cargo de ESPN y las incidencias ONLINE las podrás seguir por Libero.pe.

La presente campaña de Roger Federer no comenzó de la mejor manera, ya que fue derrotado por el japonés Kei Nishikori por 7-6 y 6-3. De esta manera, es la cuarta vez que el suizo pierde en su estreno en el torneo de maestros.

Tras el partido, se refirió de la siguiente manera: “Ya sabía que mi temporada no iba a ser exactamente como la del año pasado. Si vosotros lo pensabais es que quizás soñabais un poco…”

Ahora tendrá que verse la cara con el austriaco Dominic Thiem a quien le tiene que ganar para seguir con vida en el certamen y buscar su título número siete en esta competencia.

Además, parace que Federer no llegará bien el partido. Trascendió que el jugador decidió cancelar su entrenamiento previsto para este lunes en el Queen's, pero aún no se conoce los detalles.

De hecho, esta no fue la única mala noticia. Debido a esta derrota, su 'Majestad' no se acercó a los 200 puntos que le hubiesen permitido poder desplazar del segundo puesto a Rafael Nadal. Ahora tendrá que esperar hasta el próximo año.

Una GRAN victoria para 🇯🇵 @keinishikori ante 🇨🇭 Roger Federer en las #NittoATPFinals.



Aquí tienes los mejores momentos @TennisTV que no puedes perderte 👀 pic.twitter.com/iyxhqewb4M — ATP en Español (@ATPWorldTour_ES) 12 de noviembre de 2018

La misma suerte corrió Dominic Thiem. En su debut cayó contra el número seis del mundo, Kevin Anderson. El sudafricano lo venció en dos sets con un marcador de 6-3 y 7-6.

El tenista de 25 años afirmó que no fue su mejor partido: "No he comenzado bien. Mi primer set no ha sido muy bueno, no tuve ninguna ocasión de romper su servicio y tuve problemas en casi todos los juegos con mi saque"

Para este encuentro, el historial entre Roger Federer y Dominic Thiem indica una pequeña ventaja para el austriaco. De tres veces que se han cruzado el balance es de dos derrotas y una victoria a su favor.

HORARIOS DEL PARTIDO ENTRE ROGER FEDERER vs DOMINIC THIEM EN VIVO ONLINE

Perú, México, Panamá, Colombia y Ecuador: 3:00 p.m.

Honduras, Guatemala, R. Dominicana, El Salvador y Nicaragua: 2:00 p.m.

Bolivia, Paraguay, Venezuela y Puerto Rico: 4:00 p.m.

Brasil, Argentina, Uruguay y Chile: 5:00 p.m.



Internet: ¿Dónde seguir EN VIVO y EN DIRECTO ONLINE el partido entre Roger Feder y Dominic Thiem?

En Internet el duelo entre Roger Federer y Dominic Thiem, Libero.pe realizará una transmisión minuto a minuto con todas las incidencias del encuentro al instante. Además, puedes ver el resumen al finalizar el cotejo.