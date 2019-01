WWE Royal Rumble 2019: fecha, horarios y guía tv para ver el primer gran evento del año

Uno de los eventos más esperados de la WWE se realizará este domingo 27 de enero en el Chase Field en Phoenix, Arizona. Se trata de la edición 2019 del Royal Rumble, PPV que va calentando motores para el Wrestlemania 35.

Sin duda alguna, los combates más esperados para esta fecha serán las batallas reales, tanto masculina como femenina, ya que ahí conoceremos a los que tentarán una opción por los títulos más importantes de la WWE en la 'Vitrina de los Inmortales'.

Sin embargo, el duelo entre Brock Lesnar y Finn Bálor también es uno de los que más llama la atención, en especial por lo querido que es el 'Demon King' debido a su gran arsenal de movimientos en el ring.

Como se recuerda, Finn Bálor reemplazó a Braun Strowman en esta pelea porque el 'Mounstruo' fue suspendido por Vince McMahon debido a unos comportamientos violentos contra él y su propiedad privada.

HORARIO: ROYAL RUMBLE 2018

Perú: 7:00 p.m.

Colombia: 7:00 p.m.

Ecuador: 7:00 p.m.

México: 6:00 p.m.

Argentina: 9:00 p.m.

Brasil: 10:00 p.m.

Uruguay: 9:00 p.m.

Costa Rica: 6:00 p.m.

El Salvador: 6:00 p.m.

Guatemala: 6:00 p.m.

Honduras: 6:00 p.m.

Nicaragua: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Este): 7:00 p.m.

Estados Unidos (PAC): 4:00 p.m.

Cuba: 7:00 p.m.

Puerto Rico: 8:00 p.m.

República Dominicana: 8:00 p.m.

Alemania: 1:00 a.m. (lunes)

Bélgica: 1:00 a.m. (lunes)

España: 1:00 a.m. (lunes)

Francia: 1:00 a.m. (lunes)

Italia: 1:00 a.m. (lunes)

Suiza: 1:00 a.m. (lunes)

Portugal: 00:00 a.m. (lunes)

Inglaterra: 00:00 a.m. (lunes)

CARTELERA: ROYAL RUMBLE 2019

Campeonato Peso Crucero de la WWE: Buddy Murphy (c) vs. Kalisto vs. Akira Tozawa vs. Hideo Itami.

Campeonato de los Estados Unidos: Rusev (c) vs. Shinsuke Nakamura.

Campeonato Femenino de SmackDown: Asuka (c) vs. Becky Lynch.

Campeonato Femenino de Raw: Ronda Rousey (c) vs. Sasha Banks.

Campeonato en Parejas de SmackDown: The Bar (Cesaro & Sheamus) (c) vs. The Miz & Shane McMahon.

Campeonato de la WWE: Daniel Bryan (c) vs. AJ Styles.

Campeonato Universal de la WWE: Brock Lesnar (c) (con Paul Heyman) vs. Finn Bálor.

Women's Royal Rumble Match.

Men's Royal Rumble Match

Falta determinar las peleas por el título Intercontinental y el campeonato en parejas de RAW.

FOX Action Latino

Movistar TV: canal 184.

DirecTV: canal 561.

Claro TV: canal 325 y 326.

FOX Action HD

Movistar TV: canal 788.

DirecTV: canal 1561.

Claro TV: canal 333 y 623.

GUÍA TV - ROYAL RUMBLE 2019

La transmisión del evento Royal Rumble 2019 estará a cargo por el canal de Fox Action Latino de Movistar TV (184 digital). Asimismo, en el canal 561 del servicio DirecTV y, finalmente, por el canal 325 y 326 de Claro.



También podrás disfrutar de toda la emoción de Royal Rumble 2019 en alta definición HD por el canal Fox Action HD en los tres servicios de cable disponible en el Perú: Movistar TV (788), DirecTV (1561) y Claro (333 y 623).

Y como ya es una costumbre, WWE Network será otra opción fantástica para poder ver el Royal Rumble 2019 desde la computadora.

También puede verlo a través de la app FOX (DirecTV Play y Movistar Play)

¿CÓMO VER EL ROYAL RUMBLE 2019 EN VIVO Y GRATIS?

WWE Network ofrece una oferta con la cual podemos ver Royal Rumble 2019 en vivo, en español, en HD y de forma completamente gratuita. Con la promoción que WWE Network tiene activa en estos momentos podemos disfrutar de un mes gratis del miles de horas, incluyendo todo el contenido audiovisual de la historia de WWE.

Consolas para Streaming.

WWE Network: PS3, PS4, XBOX, XBOX ONE PC, Nintendo Swicth y Tablet.