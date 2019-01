Fedor vs Bader VER EN VIVO ONLINE vía FOX Sports: Horarios, canales y resultados en DIRECTO de Bellator 214 | Final del Grand Prix | GUÍA TV

Fedor Emelianenko vs. Ryan Bader VER EN VIVO ONLINE: este sábado 26 de enero (9.00 p.m. - hora peruana; 11.00 p.m. - hora argentina) pelearán en la jaula de acero del The Forum en Inglewood, California, por el cinturón de los pesos pesados de la final del Grand Prix de Bellator 2014. La transmisión para Perú y el resto de países de Latinoamérica estará a cargo de FOX Sports; mientras que en los Estados Unidos se podrá ver por los servicios PPV de Paramount Network y DAZN.

La leyenda rusa Fedor Emelianenko, considerado como el mejor de todos los tiempos en las Artes Marciales Mixtas (MMA), regresa una vez más a la acción en Bellator 214. A sus 42 años de edad, 'El Emperador' logró clasificar al Grand Prix tras vencer a Frank Mir (TKO, primer round) y Chael Sonnen (primer round).

En la previa, Fedor Emelianenko se animó a opinar sobre el escándalo que protagonizó su compatriota Khabib Nurmagomedov en su pelea contra Conor McGregor en UFC 229.

"Tuve una fuerte impresión después de lo que vi. Debió haber sido una respuesta emocional a lo que sucedió. Un profesional debe seguir siendo un profesional y no expresar sus emociones fuera de la jaula", dijo Fedor Emelianenko.

Thor Skancke knows you like to see him throw them hands, but sometimes a first round sub with a Jeff Monson choke is what it takes.



Our main card kicks off next when we go live coast to coast on @ParamountNet and simulcast on @DAZN_USA#Bellator214 pic.twitter.com/ekGQaGGNXr — Bellator MMA (@BellatorMMA) 27 de enero de 2019

Ryan Bader, por su parte, superó a Rey Mo (KO, primer round) y Matt Mitrione (vía decisión unánime) para esta pelea especial frente al gran Fedor Emelianenko.

HORARIOS, PAÍS POR PAÍS: FEDOR EMELIANENKO VS. RYAN BADER

Perú: 7.00 p.m. (preliminar) / 9.00 p.m. (main event)

México (Centro): 6.00 p.m. (preliminar) / 8.00 p.m. (main event)

México (Pacífico, Sonora): 5.00 p.m. (preliminar) / 7.00 p.m. (main event)

México (Noroeste): 4.00 p.m. (preliminar) / 6.00 p.m. (main event)

Ecuador: 7.00 p.m. (preliminar) / 9.00 p.m. (main event)

Estados Unidos (Los Ángeles): 10.00 p.m. (preliminar) / 12.00 a.m. (main event)

Estados Unidos (Texas): 6.00 p.m. (preliminar) / 8.00 p.m. (main event)

Estados Unidos (Miami): 7.00 p.m. (preliminar) / 9.00 p.m. (main event)

Colombia: 7.00 p.m. (preliminar) / 9.00 p.m. (main event)

Argentina: 9.00 p.m. (preliminar) / 11.00 p.m.(main event)

España: 1.00 a.m. (preliminar) / 3.00 a.m. (main event) (lunes 28 de enero)

España (Islas Canarias): 12.00 p.m. (preliminar) / 2.00 a.m. (main event)

Uruguay: 9.00 p.m. (preliminar) / 11.00 p.m. (main event)

Paraguay: 9.00 p.m. (preliminar) / 11.00 p.m. (main event)

Chile: 9.00 p.m. (preliminar) / 11.00 p.m. (main event)

Brasil: 10.00 a.m. (preliminar) / 12.00 a.m. (main event) (lunes 28 de enero)

Bolivia: 8.00 p.m. (preliminar) / 10.00 p.m. (main event)

Venezuela: 8.00 p.m. (preliminar) / 10.00 p.m. (main event)

Canadá: 7.00 p.m. (preliminar) / 9.00 p.m. (main event)

Costa Rica: 6.00 p.m. (preliminar) / 8.00 p.m. (main event)

Guatemala: 6.00 p.m. (preliminar) / 8.00 p.m. (main event)

Honduras: 6.00 p.m. (preliminar) / 8.00 p.m. (main event)

El Salvador: 6.00 p.m. (preliminar) / 8.00 p.m. (main event)

Puerto Rico: 8.00 p.m. (preliminar) / 10.00 p.m. (main event)

Santo Domingo: 8.00 p.m. (preliminar) / 9.00 p.m. (main event)

Panamá: 7.00 p.m. (preliminar) / 9.00 p.m. (main event)

Italia: 1.00 a.m. (preliminar) / 3.00 a.m. (main event) (lunes 28 de enero)

Francia: 1.00 a.m. (preliminar) / 3.00 a.m. (main event) (lunes 28 de enero)

Alemania: 1.00 a.m. (preliminar) / 3.00 a.m. (main event) (lunes 28 de enero)

Portugal: 1.00 a.m. (preliminar) / 3.00 a.m. (main event) (lunes 28 de enero)

Holanda: 1.00 a.m. (preliminar) / 3.00 a.m. (main event) (lunes 28 de enero)

Inglaterra: 12.00 a.m. (preliminar) / 2.00 a.m. (main event) (lunes 28 de enero)

CARTELERA BELLATOR 214: FEDOR EMELIANENKO VS. RYAN BADER

Fedor Emelianenko vs. Ryan Bader

Aaron Pico vs. Henry Corrales

Jake Hager vs. J.W. Kiser

Juan Archuleta vs. Ricky Bandejas

Brandon McMahan vs. Adel Altamimi

A.J. Agazarm vs. Jesse Roberts

Chris Gonzalez vs. Henry Mendez

Weber Almeida vs. Odan Chinchilla

Jay-Jay Wilson vs. Tyler Beneke

Sean Johnson vs. Arturo Rivas

Jorge Juarez vs. David Pacheco

Jesse Merritt vs. Thor Skancke

Osman Diaz vs. Christopher Reyes

James Barnes vs. Ryan Lilley

Ian Butler vs. Craig Plaskett

Steve Ramirez vs. Desmond Torres

