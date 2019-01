Jack Swagger, ex WWE, debuta en Bellator: "Soy diferente a CM Punk, yo sí estoy preparado"

El próximo sábado 26 de enero (8.00 p.m. - hora peruana / vía FOX Sports) se llevará a cabo el evento Bellator 214, principal empresa competidora de UFC en los Estados Unidos, donde se vivirá la definición del Grand Prix de la división de los pesos completos entre la leyenda rusa Fedor Emelianenko y el estadounidense Ryan Bader, quienes lucharán por el título. No obstante, hay otra pelea que promete dar que hablar en la jaula del The Forum de Inglewood, California.

Donald Jacob 'Jake' Hager Jr., mejor conocido como Jack Swagger en el universo de luchadores de la WWE, tendrá su primera experiencia en las MMA enfrentando a JW Kiser en el Bellator 214. A pocos días de su estreno en la jaula, algunos críticos de las redes sociales afirme que le pasará lo mismo que CM Punk cuando debutó en UFC: perdió en el primer round ante Mickey Gall.

Ante esto, Jack Swagger ha dado el paso enfrente sobre sus detractores dejando en claro que su debut será "una victoria" a diferencia a lo que le ocurrió a CM Punk.

“Soy diferente por muchas razones. He estado haciendo lucha libre desde los cinco años. Tengo más de 150 combates de lucha universitaria en la División 1. Y voy a pensar en eso y en mi carrera amateur de MMA y boxeo cuando me llegue la ansiedad. Creo que la diferencia más importante que verán entre él y yo, es que yo estoy preparado. Estoy 100% preparado para esta pelea, para entrar en la jaula y hacer lo que quiera con cualquiera“, dijo el ex WWE para el portal TMZ.

La pelea entre Jack Swagger y JW Kiser ha sido colocada en la cartelera del Bellator 214. ¿Cómo le irá al ex WWE?