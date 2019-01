WWE: Nikki Bella olvida a John Cena y acepta una cita con Henry Cejudo, campeón de UFC

Henry Cejudo retuvo con éxito su cinturón peso mosca de UFC al derrota a TJ Dillashaw -en menos de un minuto- durante el main event del UFC Fight Night 143. Tras su épica victoria, 'The Messenger' fue entrevistado por Ariel Helwani, periodista de ESPN, y reveló que uno de sus sueños es "tener una cita" con la luchadora Nikki Bella, excampeona de la división divas de la WWE.

"Soy un gran admirado de Nikki Bella", señaló Henry Cejudo y, asimismo, recordó el momento en que pudo coincidir en el mismo vuelo con ella y su hermana Brie, esposa de Daniel Bryan. El peleador de raices mexicanas también expresó su deseo de enseñarle algunas técnicas de combate.

“Querida Nikki Bella, de las Gemelas Bella. Mi amigo Henry Cejudo, medallista de oro olímpico y peso gallo de UFC, estaría encantado de conocerte, como más que un amigo. ¿Qué tienes que decir?“.

"Supongo que para su próxima pelea Henry Cejudo voy a tener que sentarse junto a usted de nuevo en el vuelo... Debe haber sido un amuleto de buena suerte! ¡Y trae a tu sobrina! ¡Me encanta abrazar! ¡Enhorabuena campeón! ¡Pronto tomaremos un vino para seguir celebrando!", responde Nikki Bella en Twitter.

“Dios mío. Henry, espero que estés sentado. ¡Nikki Bella, de las Gemelas Bella, vio tu entrevista en mi show ayer y te envió esto! Primero salvas a los pesos gallo y ¡¿ahora esto?! Vaya momento para Henry Cejudo”, escribe Ariel Helwani.

“¿Qué pasa, Henry? Acabo de ver tu entrevista en el podcast de Ariel y vaya, muchas gracias. Primero de todo quiero decirte felicidades por tu gran victoria. Me gustaría pensar que te di buena suerte al conocernos en el vuelo. Espero que algún día, en Arizona, puedas entrenarme para volver al ring porque pienso que podrías enseñarme algunos movimientos y oye, sé que estás bajando de peso y todo, pero quizás podríamos tomar una bebida o debería enviarte una botella de vino de Belle Ricci por tu victoria, así que haré eso", dice Nikki Bella en el video de Twitter.

"Así que mi racha de buena suerte continúa gracias a la Nikki Bella. Nikki no hay más restricciones en mi dieta, dejemos fluir el vino, los movimientos vuelan, y debemos unificar cinturones de campeonato... ¿huele lo que el 'Mensajero' está cocinando?", respuesta de Henry Cejudo.

Tras separarse de John Cena, Nikki Bella se encuentra soltera de hace varios meses, y no desea tener una relación con algún luchador de la WWE. Así que Henry Cejudo podrá cumplir uno de sus más anhelados deseos en este 2019.