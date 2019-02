UFC: Georges St-Pierre anunciará este jueves su retiro de las MMA

El UFC despedirá a una de sus más grandes leyendas en el octágono. El peleador canadiense Georges St-Pierre ofrecerá una conferencia de prensa este jueves 21 de febrero para anunciar su retiro definitivo de la competencia profesional de las Artes Marciales Mixtas (MMA) tras no llegar a un acuerdo en las negociaciones para una pelea con el ruso Khabib Nurmagomedov, quien le ha pedido en sus redes sociales que posponga su partida.

De acuerdo al reporte de Benoit Beaudoin de RDS y otras páginas que cubran las MMA en los Estados Unidos, Georges St-Pierre dará a conocer los motivos reales de esta inesperada decisión en el Bell Centre en Montreal. A la edad de 37 años y con un récord de 26 victorias y 2 derrotas, GSP cree que es el momento de ponerle fin y así darle paso a otras nuevas estrellas del UFC. "Para mí, Khabib Nurmagomedov es el mejor del mundo en la actualidad", declaró el canadiense.

La última batalla en la jaula de Georges St-Pierre, considerado el mejor peso wélter de la historia, ocurrió el pasado 4 de noviembre de 2017 cuando derrotó al británico Michael Bisping y así pudo coronarse como nuevo campeón peso mediano. Se esperaba su retorno en este 2019 para pelear contra Khabib Nurmagomedov, pero esto se complico por la sanción del ruso en el UFC 229 y por sus airados reclamos a Dana White, que no está muy contento por esta situación.

Al enterarse de la mala noticia, Khabib Nurmagomedov imploró a Georges St-Pierre que continúe su carrera en el UFC y que se retire tras pelear contra él a través de sus red social de Instagram.

“Hagámoslo en noviembre. Después de esta pelea te puedes retirar. Crecí viendo tus peleas y no tengo otra cosa que no sea respeto por ti, y creo que te mostré eso, George, cuando estuviste en Moscú. Pero, sería un honor para mí compartir el octágono con uno de los mejores peleadores de todos los tiempos. Hagámoslo en las 155 libras, o te puedo dar una ventaja de 5 libras porque nunca has llegad a las 155 libras. Bueno, es tu elección, 155 o 160. Montreal, Nueva York, Moscú o Abu Dhabi. envíame la locación, mi amigo”, dijo Khabib Nurmagomedov.

Georges St-Pierre tiene otros planes y con muchas ofertas para actuar en películas de Hollywood. Su continuidad en el UFC está muy difícil suceder.