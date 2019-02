UFC: Impresionante KO con rodillazo en la cara... ¡fueron 332 golpes! [VIDEO]

El UFC siempre nos trae combates formidables semana tras semana. El último domingo 18 de febrero se esperaba que Caín Velásquez y Francis Ngannou dieran un espectáculo en el UFC Fight Night Phoenix. Sin embargo, siendo el main event, el mencionado enfrentamiento duró apenas 26 segundos. A pesar de esto, el público se fue conforme porque disfrutaron de una lucha de dos guerreros previo a la pelea final y que ingresó a los récords de historia en la compañía de Artes Marciales Mixtas (MMA).

Previo a la pelea principal entre Velásquez y Ngannou, el UFC presentó el combate entre Vicente Luque y Bryan Barberena. Ambos demostraron sus mejores técnicas en la jaula de principio a fin. Ninguno de los dos estaba dispuesto a caer. Fue una batalla de patadas, golpes e intentos de sumisiones en tres rounds inolvidables que duraron cerca de los 15 minutos (5 por cada asalto). Todo se terminó con un rodillazo de Luque en el rostro de Barberena cuando faltaban 5 segundos para que sonora la campana.

What a fight!#UFCPhoenix results: Vicente Luque def. Bryan Barberena via TKO (strikes) at 4:54 of R3 #MMA #UFC #UFConESPN #MartialArts pic.twitter.com/5ibnSwFfWq