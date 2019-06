¡Todos a correr! Este domingo se realizará la carrera 'Deporte Perú 5k'

El Estadio Nacional fue el escenario donde se presentó la carrera 'Deporte Perú 5k', un evento deportivo que reunirá aproximadamente a 5 mil participantes. Esta competencia se desarrollará el domingo 9 de junio y contará con la participación de la atleta olímpica Gladys Tejeda y el deportista paralímpico Efraín Sotacuro.

El presidente del Instituto Peruano del Deporte, Sebastián Suito, quien presentó este evento, señaló que la carrera 'Deporte Perú 5K' busca integrar a la población peruana con el objetivo de hacer llegar un mensaje de aliento y reconocimiento a los deportistas que nos representarán en Lima 2019, además de promover la práctica de actividad física en nuestra población mediante el running, trote o caminata que involucre movimiento.

“Esta gran carrera es para celebrar a nuestros deportistas por ese gran esfuerzo de muchos años y que ahora van a representar al país. Queremos que todo el Perú sea parte de esta historia. Debemos sentirnos orgullosos del desempeño y sacrificio que han venido desarrollando los atletas. Ese es el motivo de esta gran marcha. Poder ser parte de este gran cambio en la historia deportiva del Perú”, indicó Suito.

Esta actividad, que espera la participación de 5 mil personas, es parte de una serie de acciones que impulsa el IPD para hacer que el deporte en general, sea motivo de orgullo para los peruanos y para mostrar a nuestros deportistas de las diferentes disciplinas que frecuentemente consiguen medallas en torneos nacionales e internacionales.

En la conferencia de prensa de presentación de la carrera estuvieron, además, el Director Nacional de la Dirección Nacional de Recreación y Promoción del Deporte, Jean Ferrari, y deportistas TOP PERÚ como Thalía Mallqui y Yanet Sovero Niño (Lucha Amateur), Karen López (Fútbol femenino), Mariano Wong (Karate), Alonso Escudero (Squash), Ania Becerra (Tiro deportivo), Pilar Jáuregui y Pedro Pablo de Vinatea (Para bádminton).

Asimismo, participaron de la presentación de la carrera 5K el deportista olímpico Alberto “Chiquito” Rossel y el ex futbolista José “Puma” Carranza.

“Esta iniciativa de la carrera es para hacer un reconocimiento a todos los deportistas que son los que van a poner el pecho por el país y hacer ver al mundo de que somos capaces, ganadores, que puede conseguir cosas en función a esfuerzo, dedicación, disciplina. El IPD quiere homenajear eso y comprometer a la ciudadanía. El respaldo a los deportistas debe ser de todo el país. Esta carrera tiene ese objetivo”, sostuvo Jean Ferrari.

“Me siento agradecida por esta iniciativa del IPD de fomentar el deporte con un reconocimiento a los deportistas que estaremos en Lima 2019. Queda poco tiempo y la gente que está cerca de nosotros saben del esfuerzo que hacemos para llegar bien a la competencia”, indicó la luchadora Thalía Mallqui.

“Agradezco al IPD porque el principal motivo de la carrera es el reconocimiento. Me considero muy feliz por el reconocimiento personal de la gente, por eso me emociona. Esta carrera me ha generado simpatía porque en los Panamericanos habrá héroes deportistas”, aseveró el Para deportista Pedro Pablo de Vinatea.

La carrera Deporte Perú 5K se desarrollará el domingo 09 de junio y tendrá como punto de concentración y partida el ingreso principal del Circuito Mágico del Agua, en la cuadra 1 de la calle Madre de Dios, frente a la explanada sur del Estadio Nacional, desde las 7:30 de la mañana.

Esta actividad se realizará en el marco del 38° aniversario del IPD y en reconocimiento a los deportistas y Para deportistas que participarán en los XVIII Juegos Panamericanos y Sextos Juegos Parapanamericanos. Las inscripciones para el público en general son gratuitas a través del siguiente enlace:http://carreratp.acrenet.es/.