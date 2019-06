Juegos Panamericanos 2019: Benoit Clemente se consagró campeón del mundo en Francia

Benoit Clemente se coronó campeón del mundo en Longboard, competición organizada por ISA surfing: el surfista nacional es nuestra principal carta para los Juegos Panamericanos Lima 2019 (posee dos títulos mundiales que los alcanzó en el 2013 y 2015).

A pesar de estar visita, Clemente supo llevarse el oro en la modalidad de individual: venció en la última oleada a los dos hermanos y favoritos de la competencia Antonio y Edouard Delpero, ambos de nacionalidad francesa. 'Piccolo' ratificó su buen momento y selló su clasificación a los Juegos Panamericanos Lima 2019 con un buen tiempo.

Además, se cobró la revancha: el año pasado estuvo muy cerca de conquistar la medalla de oro en la competición de ISA, sin embargo, cayó en la final (obtuvo la de plata). Una dinámica carrera de 7.7 fue suficiente para que Clemente pueda superar a los hermanos Delpero.

"Estoy tan feliz que no puedo expresar toda la felicidad que siento. He querido ganar este Campeonato del Mundo para siempre. He competido en tantos eventos de la ISA que ni siquiera puedo recordar qué número es este. Siempre he soñado con ganarlo. Fue una final difícil. Los hermanos Delpero son increíbles competidores y grandes amigos míos", indicó Benoit Clemente a ISA.

Clemente, junto al surfista brasileño Chloe Calmon, ya ocupaban la plaza de clasificación para los Juegos Panamericanos Lima 2019, sin embargo, el haber logrado dicha hazaña en el referido campeonato de ISA permitió solidificar el hecho: es el evento con más alta prioridad. ¡FELICITACIONES 'PICCOLO'! ¡ORGULLO PERUANO!