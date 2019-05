Combate Américas Perú 2019 EN VIVO: día, hora, canal y cartelera de las peleas de Marlon Gonzales, Geanfranco Cortez y María Paula Buzaglo

Combate Américas confirmó la cartelera completa de 10 peleas, que incluye un nuevo evento principal, para su tan esperado debut en Sudamérica con el evento de artes marciales mixtas (MMA) de mayor escala en la historia de Perú, en el Coliseo Manuel Bonilla en la ciudad capital de Lima, el viernes 31 de mayo.

“Combate Perú” se transmitirá en vivo para Latinoamérica (excepto Estados Unidos y Canadá) por Facebook Watch a partir de las 9pm horario local.

El emblemático evento marcará la entrada de Combate Américas a un tercer país con su serie de eventos de televisión en vivo de expansión enérgica.

Con un precio inicial que van desde los 88 soles, las entradas para “Combate Perú” están a la venta en CombateAmericas.com/Perú.

En el nuevo evento principal de peso ligero (155 libras), previamente anunciado, el invicto Daniel "Golden Boy" Zellhuber (6-0) chocará con el también invicto estrella en ascenso Geanfranco Cortéz (4-0). Zellhuber, de 19 años de edad, de la Ciudad de México, se programó originalmente para enfrentar a Rolando Bedoya (11-1), pero Bedoya ha quedado fuera del compromiso.

Representando a Lima, Cortéz, de 22 años, viene de una espectacular primera ronda (1:35) obteniendo un TKO (golpes) sobre Steven Muñoz el 23 de marzo. Cortéz hizo su debut profesional el 7 de octubre de 2017, anotando un nocaut a Benji Ayala a solo 15 segundos de la primera ronda de acción.

También se anunció un nuevo enfrentamiento de peso gallo (135 libras) entre el invicto David "The Black Spartan" Martínez (3-0) de la Ciudad de México frente a William Sanchéz (0-0) de Lima. Sánchez hará su debut profesional después de casi sin manchar, 5-1 su récord como amateur.

Martínez originalmente estaba programado para enfrentar al competidor del torneo "COPA COMBATE" 2017 Kevin "El Frío" Moreyra (4-2) de Lima antes de que el campamento de Moreyra determinara que no sería posible hacer el contrato.

Moreyra avanzará a la siguiente categoría de peso, peso pluma (145 libras), y se enfrentará con Bruno "Jacunda" Pereira (10-6-1) originario de Lima y representando a Macapa, Amapa, Brasil en la cartelera preliminar “Combate Perú”.

En otra acción preliminar de la cartelera, los peleadores de Lima Yuri Valenzuela (12-6-1) y Vicente Vargas (10-4) se enfrentarán en peso gallo, mientras el invicto José Alberto Ochoa (2-0) de Lima y Omar Torres (2-0) de Arequipa, Perú se enfrentarán en un encuentro de peso mosca (125 libras).

El evento co-estelar previamente anunciado entre Marlon "Deriko Siete" Gonzalés (14-4-2) Lima y Pablo Villaseca (14-5) de Santiago, Chile, será disputado en un peso pactado de 150 libras.

¿Qué canales transmiten el Combate Américas?

Perú: Movistar Deportes (9.00 p.m.)

Estados Unidos: Univisión (12.00 a.m. ET/PT / 11.00 p.m. CT).

Estados Unidos: Univisión Deportes (12.00 a.m. ET / 11.00 p.m. CT / 9.00 p.m. PT)

Estados Unidos y Canadá: DAZN (10.00 p.m. ET / 9.00 p.m. CT / 7.00 p.m. PT)

¿Cuándo se realizará el pesajes del Combate Américas?

Día: jueves 30 de mayo

Hotel Estelar Miraflores – Salón Armendariz

Av. Alfredo Benavides 415

Miraflores 15074, Perú

5:30pm: Pesaje ceremonial y careos

6:00pm: Fin pesaje

¿Dónde se dará el Combate Américas?

Día: viernes 31 de mayo

Lugar: Coliseo Manuel Bonilla

Av. del Ejército 1300, Miraflores 15074, Perú

6.30 p.m. – 12.00 am p.m.

7.00 p.m: Peleas preliminares

9.00 p.m: Peleas estelares

12.00 a.m: Fin del evento: “Combate Perú”

CARTELERA DEL COMBATE AMÉRICAS PERÚ 2019

CARTELERA ESTELAR (Canal: Movistar Deportes desde las 9.00 pm. En Perú; DAZN y Univisión Deportes

Peso ligero: Geanfranco "Dhalsim" Cortez (Perú) vs. Daniel Zellhuber (México)

Peso pactado en 150 libras (68kg): Marlon "Deriko Siete" Gonzáles (Perú) vs. Pablo 'El Gallo' Villadeca (Chile)

Peso paja mujeres: María Paula Buzaglo (Perú) vs. Alitzel Mariscal (México)

CARTELERA PRELIMINAR (Canal: Movistar Deportes desde las 7.00 pm. En Perú; DAZN y Univisión Deportes)

Peso gallo: Renzo "El Nene" Méndez (Perú) vs. Andrés Ayala (Colombia)

Peso gallo: Rodrigo Vera (Perú) vs Eduardo "Cyborg" Torres (Chile)

Peso pluma: Kevin Moreyra (Perú) vs Bruno Jacundá (Brasil)

​Peso gallo: Vicente "El Cemento" Vargas (Perú) vs. Zury Valenzuela (Perú)

Peso pactado en 120 libras (54kg): Dana Grau (Perú) vs. Jennifer Gonzáles (Chile)

Peso gallo: William Sánchez (Perú) vs. David Martínez (México)

Peso mosca: Omar Torres (Perú) vs. José Alberto Ochoa (México)

¿Qué es el Combate Américas y cómo ver todo el evento?

Combate Américas es la principal franquicia deportiva de artes marciales mixtas hispanas (MMA), convirtiéndose rápidamente en el deporte número dos después del fútbol, para los fanáticos de habla hispana de todo el mundo. La franquicia Combate Américas incluye eventos en vivo y programación original en algunas de las plataformas de televisión, OTT y digitales más grandes en español e inglés, incluyendo Univisión y Univisión Deportes Network (UDN), DAZN, ESPN, GOL y Facebook Watch en todo el mundo. La compañía también posee y opera un estudio multimedia multiplataforma, La Jaula Studios.