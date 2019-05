Conoce a María Paula Buzaglo, la prometedora peleadora peruana que estará en el Combate Américas [FOTOS]

Es una de las emergentes representantes de las artes marciales mixtas en el Perú y su presencia en la próxima edición del Combate América, a desarrollarse en nuestro país, no ha pasado desapercibida. Ella es María Paula Buzaglo, una peleadora de 19 años que asegura que su ferocidad solo la muestra dentro de la tarima.

"No soy del estilo de mujer que quiere ser ruda, al contrario. En la jaula soy muy diferente a como soy como persona. Si me ven en la calle o conocen personalmente no van a pensar que soy peleadora", indicó Buzaglo en una entrevista para el diario argentino El Clarín.

Buzaglo peleará este 31 de mayo en un choque de peso paja (52 kilos) contra la mexicana Alitzel Mariscal. "No la conozco mucho como peleadora, por lo que todo se va a ver en la jaula. Pero sí sé que si puedo acabar la pelea antes del tercera asalto lo voy a hacer. Todo se va a ver ese mismo día", expresó sobre su contrincante norteamericana.

De otro lado, desmitificó la idea de que su belleza es la principal razón por la que se viene haciendo un nombre. "Hay mucha gente que cree que Combate o las empresas que trabajan conmigo lo hacen porque soy linda, por decirlo así. Pero yo considero que estoy donde estoy por mi trabajo, por la forma en que peleo y a la gente le gusta el show que doy", puntualizó la excampeona mundial juvenil de muay thai.

EL DATO

Buzaglo es actual pareja de Humberto Bandenay, peleador peruano de UFC.