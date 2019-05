Marlon Gonzales: "Yo nunca peleo solo, lo hago por todo el Perú"

Con un récord de 14 victorias, 4 derrotas, 2 derrotas y 1 ‘no contest’, el peruano Marlon “Deriko Siete” Gonzales buscará hacer respetar la casa frente al chileno Pablo Villaseca en la batalla coestelar del Combate Américas, evento internacional de artes marciales mixtas (MMA) que se desarrollará por primera vez en el Perú el próximo viernes 31 de mayo en el Coliseo del distrito de Miraflores.

¿Cómo inició tu aventura en las MMA?

- A los 8 años de edad hice muchas artes como taekwondo, karate, boxeo y full contact. También hice un poco de natación y fútbol. Pero, para cuando cumplí 19 años, comencé a meterme en esto de las artes marciales mixtas (MMA) en una escuela de Magdalena.



¿Cuánto tiempo has tenido para prepararte? ¿llegarás al peso correcto?

- Aproximadamente dos meses. No he tenido problemas con el pesaje porque esta pelea ha sido pactada en 150 libras, que vendrían a ser 68 kilos, peso pluma. En realidad, el peso pluma es 65.7 kilos pero está pelea será pactada en 68. En mi anterior combate, fue mi regreso al peso pluma después de competir tres veces en ligero, que es 70 kilos (154 libras). Ahora, voy a pelear siempre en ese peso.

Te resulta complicado manejar una dieta estricta.

- Esa es la parte más difícil del deportista. Estar con una dieta estricta durante el entrenamiento y, también, entrenar fuerte. Pero, bueno... es parte del trabajo. Ahora estoy con Rubén Hinojosa quien es mi nutricionista. Él siempre me da mis dietas antes, durante y después de cada entrenamiento.

¿Cómo ha sido tu preparación para tu segunda pelea en el Combate Américas?

- Muy buena. Estoy a cargo de Miguel Sarria que es campeón mundial de Kickboxing y, también, es mi entrenador y mi mánager. Con él estoy trabajando todas las áreas. En las mañanas, mi lucha y mi piso, luego en las tardes, mi striker. Aparte tengo un preparador físico que se llama Ricardo Tapia, con él trabajo de tres a cuatro veces por semana mi potencia, fuerza y resistencia.

¿Cuáles son las diferencias entre el muay thai y el kickboxing?

- El muay thai es muy bueno, tanto como el kickboxing. A veces son un poco comparados. Pero creo que el kickboxing se adecúa mejor a las MMA porque hay más movimientos, hay más versatilidad, hay más péndulo, hay movimiento de boxeo y de taekwondo. Pero el muay thai tiene lo suyo. Por ejemplo, los golpes de clinch, de rodilla y de codos. Y cuando tus codos están 'pegados', también puedes usarlos para la lucha. Para mí, ambos estilos son muy buenos.

¿Cómo supiste del Combate Américas?

- Hubo una entrevista aquí en el Perú. Vinieron los representantes del Combate Américas. Hicieron un casting y a mí me invitaron. Les interesé y me escribieron por Instagram. Hicimos contacto y así fue como participe el 2018 a la Copa Combate.

Tu rival Pablo Villaseca cuenta con seis victorias por sumisión, ¿cómo te va con los peleadores que preferieren llevar la batalla en el suelo?

- Muy bien, yo soy cinta morada en jiu jitsu brasileño. Así que puedo defenderme en el piso. No hay problema. En lo particular casi no voy al piso porque prefiero desarrollar la pelea de pie para poder demostrar mis habilidades en kick boxing y muay thai. La gente que va a piso (igual), yo busco el 'low kick', busco mucho el boxeo y el 'ground and pound'. Si por ahí tengo la oportunidad de ‘sumisionar’, lo hago.

¿Cuánto sabes de él?

-Sé que es cinta negra en jiu jitsu y también en karate. Es un peleador muy aguerrido, aparte que es mi amigo. Nos conocimos en México y en California. Pienso que daremos un buen espectáculo para todo el público.

Alguna predicción.

- Yo creo que esa pelea no llega al tercer round. En el segundo se termina todo. Estoy seguro de que será un KO asegurado.

¿Cuál es la promesa que harías al publico peruano que asistirá a ver tu pelea en el Combate Américas?

- Que va a ser una pelea muy buena. Voy a mostrar toda la garra peruana. Siempre que subo al ring nunca peleo solo, siempre lo hago por todo el Perú encima y eso me da mucha motivación. Voy a demostrar que nosotros los peruanos podemos estar en cualquier parte del mundo dando guerra.

¿Quién es tu peleador favorito?

- José Aldo.

Has intentado imitar algunos de sus movimientos o eres de los que prefieren tener un propio estilo.

- Dentro de la pelea busco o mi propio estilo. De hecho, siempre combino. Siempre peleo a lo que mejor puedo adecuarme en el combate y en lo que mejor puedo rendir. No soy de tener un estilo propio en realidad, pero sí opto por coger de aquí, de acá o de allá. Prefiero reunir todo lo que sé porque esto es artes marciales mixtas. Mientras más combinaciones, mejor.

¿Qué te dicen en casa sobre la carrera que realizas en las MMA?

- Todo está bien. Algunos de familiares si lo ven como algo peligroso. Pero mi papá, mi mamá y mis hermanos siempre van a mis peleas. Están alentándome a cada momento y eso es bueno para mí.

¿Qué consejo le darías a las personas que quieran incursionar en las MMA o cualquier otro deporte?

- Todo deporte siempre es bueno para las personas. Yo les diría que conviertan al deporte en un estilo de vida, que su práctica no sea algo de un solo día. Bien pueden hacer gimnasio, boxeo, muay thai, kickboxing, lucha o, de repente, MMA. El deporte es bueno para la salud y la mente. Te calma todo interiormente. Te da mucha disciplina y eso es algo muy importante y lo que se necesita para tener éxito en la vida. Si lo quieres tomar al deporte como algo profesional, debes seguir correctamente tus dietas, entrenar tus horas y descansar bien"

En base a esto, ¿cuánto te sirvió a ti con el paso de los años?

- El deporte te enseña a seguir el buen camino, ser una buena persona y hacer lo correcto. Ser leal, puntual y disciplinado. Ahora esas virtudes se han perdido mucho.

A pesar de la falta de apoyo para las MMA en el Perú, peleadores como Enrique Barzola, Claudio Puelles, entre otros, han podido crecer por su cuenta en otras empresas importantes. En tu caso, ¿cómo encuentras el apoyo para seguir adelante?

- Me alegra mucho que mis compatriotas estén dando la cara por el Perú. También me alegra que ahora hay nuevos valores con talento que ya están saliendo. Lo que sí me entristece es que no todos reciben el apoyo adecuado. Pero, bueno, el apoyo que nosotros recibimos siempre proviene de nuestros familiares, amigos y de las personas que nos siguen. Me siento muy contento por mis compatriotas que están afuera dando guerra, sangrando y dándolo todo por el Perú.

Al finalizar la entrevistar, Marlon Gonzales agradeció el respaldo que actualmente cuenta de sus auspiciadores Universal Nutrition, Everlast, Diagnóstico Quiroz, bucales X Force y Sherman Rent.