Combate Américas | María Paula Buzaglo: "Quiero llegar al nivel de las Shevchenko"

María Paula Buzaglo tiene mucho que darle al Perú en las MMA. A los 15 años fue campeona mundial de muay thai en Tailanda, la tierra donde mejor se práctica este deporte. Y ahora, con 19, espera salir ganador en su pelea contra la mexicana Alitzel Marisca, programada en la cartelera estelar del Combate Américas, evento internacional de artes marciales mixtas (MMA), que se realizará el próximo viernes 18 de mayo en el Coliseo Manuel Bonilla del distrito de Miraflores.

¿Cómo empezó tu carrera en las artes marciales?

- Yo empecé haciendo muay thai a los 14 años. De hecho, fui a entrenar por primera vez porque mi papá me llevó a una clase. Al año siguiente ya estaba en Tailandia peleando por el título del mundial juvenil. Lo gano, me doy un tiempo, y luego a los 16 años empiezo entrenar más de MMA en California y es ahí donde empezó.

¿Tuviste problemas para adaptarte a un grupo donde suelen entrenar hombres?

- No tanto. Siempre me he llevado demasiado bien con los hombres. De hecho, he crecido con mi hermano que me lleva dos años y siempre andaba con sus amigos. He sido recontra social con los chicos. Yo diría que al contrario, me encantaba estar ahí entrenando. A pesar de que era la única mujer del grupo, pude entrenar sin problemas con tantos hombres.

¿Cómo te sentiste al recibir tu primer "low kick" durante tus primeras clases en muay thai? ¿Dolió mucho?

- Sí, obvio. Es más, la primera vez que fui a entrenar 'thai'... me pegaron. Pero yo volví a entrenar por 'picona'. Yo era 'piconaza' y me dije que "no hay forma, debo seguir" porque yo era muy 'picona'.

¿Te has planteado la idea de dejar tu carrera en las MMA y ver otras opciones?

- No. Me quiero dedicar a las MMA al cien por ciento. Primero eso antes que hacer otra cosa.

Cuéntanos un poco sobre tu preparación para esta pelea en el Combate Américas.

- He entrenado muy fuerte. Tres veces al día y seis veces a la semana de la mano de Juan Manuel Días, que es mi entrenador de MMA. Llevo mi preparación física con Renzo y la lucha con el profesor Bazán. Siempre trato de encontrar al mejor en cada área para poder ser la mejor. Mis entrenadores se conocen bien y, por eso, siempre entrenamos juntos.

¿Cómo defines tu forma de pelear?

- Yo creo que mi base en el 'stricking'. Pero siento que he mejorado mi lucha y mi piso. Lo voy a demostrar.

Cuando ingresas a la jaula, ¿qué sensaciones encuentras cuando vez sangrando a tu rival? ¿cuál es tu reacción al momento de recibir golpes?

- Peleo demasiado feliz. Me divierto demasiado en la jaula. Es un momento que espero tanto porque solo subo uno, dos o tres veces al año. Es algo que me encanta. En el momento sí quiero arrancarle la cabeza a mi rival. Pero no siento nervios, no hay miedo, no hay nada de eso. Es todo felicidad.

Si bien las hermanas Antonina y Valentina Shevchenko no son peruanas, en el extranjero han representado bien a nuestro país en el UFC y otros torneos de muay thai. ¿Qué opinión tienes sobre el trabajo de ellas?

- Son buenísimas personas. Tuve la oportunidad de entrenar una vez con ellas en Tailandia. Además, competimos en un mundial representando al Perú. Son unas referentes. Las admiro porque ellas también se cambiaron del muay thai a las MMA y les vas super bien ahora. Son muy buenas a nivel mundial y es algo a lo que yo quiero llegar también.

De la escena nacional, ¿qué peleadoras peruanas crees que podrían destacar en el futuro de las MMA?

- La verdad, no lo sé. No hay muchas. No conozco a ninguna. Escuché que hay tres, pero no las conozco personalmente. Sería bueno que el MMA femenino en el Perú crezca, pero para eso falta mucho. A veces dentro de la cartelera de un evento solo encuentras una pelea de mujeres o muchas veces ninguna.

¿Crees que pudiste tener mejor suerte frente a Corina Herrera en tu primer Combate Américas?

- Fue una pelea que estuve dominando, pero perdí. Esto suele ocurrir con todos en las MMA, puede pasar cualquier cosa y se aprende mucho. Ahora he mejorado mucho. Siento que todos los días aprendo algo. Me sirvió esa derrota también porque una derrota te enseña a ver las cosas más claras en tu cabeza y a qué quieres llegar y mejorar.

¿Tienes alguna estrategia para vencer a Alitzel Mariscal?

- Ese es el trabajo de mi entrenador. Yo entreno. Hago lo que él me dice. Lo único que sé de ella es que es mexicana, la raza mexicana siempre va para adelante, pero creo que la raza inca siempre consigue sus objetivos a base de esfuerzo y sacrificio, y eso es lo que vamos a hacer el próximo 31 de mayo: ganar.

¿Cuál es tu predicción para esa pelea?

- Acabarlo lo más rápido que se pueda.

¿A qué peleadores admiras y consideras clave en tu carrera en las MMA?

- Joanna Jedrzejczyk, perdió el título en su última pelea. Pero su carrera desde el muay thai hasta las MMA me encantó mucho.

Pasando al plano de la vida real, ¿qué piensas sobre el machismo que se presenta continuamente en nuestra sociedad?

- Hoy por hoy hay menos machismo que antes. La sociedad antigua era demasiado machista. A las mujeres les hacían sentir como esclavas. Yo creo que el machismo lo hace uno permitiéndolo. Conmigo, a mi alrededor, nunca nadie me ha criticado por ser peleadora. A veces he visto comentarios en mis redes diciéndome de que me van a malograr la cara y cosas así. No debemos permitir que nos falten el respeto, hay que frenarlo desde un comienzo.

¿Es difícil abstenerte de pelear contra una persona que te molesta en la calle o que es déspota y grosera?

- Sí. Me han molestado, les he respondido y los he dejado callados (risas).

¿Has meditado ofrecer clases de defensa personal en el futuro para las mujeres?

- He dado clases de muay thai antes, pero sí me gustaría ensañar a las mujeres a defenderse. Está dentro de mis planes a futuro poder hacer cursos para que las mujeres entren más a este deporte.

¿Qué consejos les darías a las mujeres que desean incursionar en las MMA?

- Para las personas que quieran meterse a la jaula, les invito a que lo hagan y que persigan sus sueños. Y para las personas que desean defenderse, les aseguro que aprenderán a cualquier extremo a saber qué hacer cuando les falten el respeto o por si se topan con un loco y les pega, van a aprender a defenderse.

"Los espero a todos el 31 de mayo para que apoyen a la Blanquirroja. Las MMA deben seguir creciendo", dijo María Paulo Buzaglio al culminar la entrevista.

Por Noé Yactayo.