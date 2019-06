WWE EN VIVO por FOX Sports 2: The Undertaker lanza desafío a Goldberg para pelear en Arabia Saudita

WWE Raw EN VIVO ONLINE: Hoy, lunes 3 de junio (7.00 p.m. - hora peruana), el Monday Night se vivirá al máximo en el ring del Frank Erwin Center en Austin, Texas (Estados Unidos), ya que The Undertaker realizará un importante mensaje para Bill Goldberg. Conoce los detalles, los horarios, los canales y los resultados en el minuto a minuto de Libero.pe.

WWE Raw EN VIVO vía FOX Sports 2

Minuto a minuto.

The Undertaker

- Apareció The Undertaker

- Triple H intercambia palabras con Randy Orton.

- Paul Heymann le pide que canjee el maletín. Sin embargo, Brock Lesnar le dice que lo hará el viernes.

- Brock Lesnar castiga con todo a Seth Rollins.

- ¡Atención! Brock Lesnar ingresa con el maletín Money in the Bank.

Seth Rollins y Baron Corbin

- ¡Atención! Seth Rollins y Baron Corbin están dentro del ring de Raw.

Braun Strowman vs Bobby Lashley

- Lashley se repone y ataca con todo lo que puede.

- Braun Strowman "demuele" fácilmente a Bobby Lashley y gana el combate.

- Aparece Braun Strowman.

- Samoa Joe le propina un tremendo castigo a Rey Misterio y se roba el cinturón.

- Rey Misterio confirma que su lesión no lo dejará competir en los próximos eventos y deja vacante el cinturón de los Estados Unidos de la WWE.

- Turno para Rey Misterio quien charla con Samoa Joe en el cuadrilátero.

Charlotte vs Lacey Evans

- Becky Lynch interfiere en la pelea entre Lacey Evans y Charlotte.

- Aparece Lacey Evans y, ahora, Charlotte.

- Becky Lynch: "No hay una mujer en este negocio que pueda conmigo".

- Lars contra Lince, Kalisto y Gran Metlaik.

- ¡Ahora! The Miz charla con Seth Rollins.

Roman Reigns (The Usos) vs Drewn McIntyre (The Revival)

- Victoria del trío conformado por Drewn McIntyre y The Revival sobre Roman Reigns y The Usos.

- Primer combate: Roman Reigns (The Usos) vs Drewn McIntyre (The Revival)

- The Usos apareceen para ayudar a Roman Reigns tras el ingreso de The Revival.

- Drew McIntyre llega acompañado de Shane McMAhon.

- Roman Reigns abre el Monday Night Raw.

- ¡Comenzó el Monday Night Raw!

Previa de Raw

La transmisión del WWE Monday Night Raw estará a cargo de la cadena FOX Sports 2, disponible en la parrilla de los servicios Movistar TV (501 y 744), DirecTV (608 y 1608) y Claro TV (61 y 517). Asimismo, también se podrá observar el diálogo que sostendrán The Undertaker y Goldberg esta noche a través del PPV (Pague Por Ver) de WWE Network.

The Undertaker vs. Goldberg

Según los informas de medios especializados en Wrestling de los Estados Unidos, The Undertaker aparecerá hoy en el WWE Monday Night Raw para confirmar la pelea contra Goldberg, que se daría para el próximo viernes 7 de junio en el evento WWE Super ShowDown 2019 de Arabia Saudita.

A pesar de que ambos tienen más de 20 años en la WWE (menos tiempo Goldberg) -y la desaparecida WCW-, nunca se enfrentaron a lo largo de carreras por lo que la atención del público está totalmente garantizada. The Undertaker espera que su rival acepte el desafío.

Después de convertirse en un ícono en la WCW a fines de la década de 1990, Goldberg no cumplió con el resto de su contrato cuando Vince McMahon compró la compañía y se unió a WWE en 2003.

The Undertaker y Goldberg tienen ahora 54 y 52 años de edad, respectivamente, y la expectativa entre ellos probablemente será un partido de cinco a diez minutos.

Pero el ansioso poder de la estrella de Saudí y eso es lo que obtendrán, y en un intento por aumentar las calificaciones; SmackDown también lo hará.

A qué hora se transmite el WWE Monday Night Raw

Perú 7:00 p.m.

Ecuador 7:00 p.m.

Colombia 7:00 p.m.

México 7:00 p.m.

Bolivia 8:00 p.m.

Paraguay 8:00 p.m.

Chile 8:00 p.m.

Venezuela 8:00 p.m.

Argentina 9:00 p.m.

Uruguay 9:00 p.m.

Brasil 9:00 p.m.

España 2:00 a.m. (4 de junio)

Guía de canales del WWE Monday Night Raw

Perú: Fox Sports 2 y WWE Network.

Cómo ver WWE Monday Night Raw por FOX Sports 2

El canal FOX Sports 2 se encuentra disponible en Perú a través de los servicio de cable: Movistar, Claro TV y DirecTV. Aquí podrás ver el WWE Monday Night Raw.

FOX SPORTS 2: WWE Monday Night Raw

Movistar: Canal 501

DirecTV: Canal 608

Claro TV: Canal 61

FOX SPORTS 2 HD: WWE Monday Night Raw

Movistar HD: Canal 744

DirecTV HD: Canal 1608

Claro TV HD: Canal 517