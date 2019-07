Pacquiao vs Thurman [EN VIVO] Resultados de los pesajes en directo

Manny Pacquiao vs Keith Thurman ONLINE Boxeo EN VIVO vía FOX Action | El boxeador filipino y el estadounidense se verán las caras este viernes 19 de julio, desde las 3.00 p.m. (hora peruana), en el MGM de Las Vegas (Estados Unidos) para participar en la ceremonia de pesajes. Ambos deben dar 148 libras en la báscula para que el combate se desarrolle con éxito este sábado. La transmisión por televisión estará a cargo de ESPN, FOX Premium y Azteca TV EN VIVO.

Sigue toda la información con los horarios, los canales y la cartelera de la pelea entre Manny Pacquiao y Keith Thurman.

A qué hora se darán los pesajes entre Manny Pacquiao vs. Keith Thurman

Perú: 3.00 p.m.

Argentina: 5.00 p.m.

Chile: 4.00 p.m.

Colombia: 3.00 p.m.

Ecuador: 3.00 p.m.

México: 3.00 p.m.

Estados Unidos (Washington): 4.00 p.m.

Estados Unidos (Los Ángeles): 1.00 p.m.

Estados Unidos (Texas): 3.00 p.m.

España: 9.00 p.m.

España (Islas Canarias): 8.00 p.m.

Uruguay: 5.00 p.m.

Paraguay: 5.00 p.m.

Brasil: 6.00 p.m.

Venezuela: 4.00 p.m.

Bolivia: 4.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m.

Italia: 9.00 p.m.

Honduras: 2.00 p.m.

Puerto Rico: 4.00 p.m

Dónde ver pelea de boxeo EN VIVO Manny Pacquiao vs Keith Thurman

Las mejores opciones para disfrutar por TV la pelea de boxeo EN VIVO entre Manny Pacquiao y Keith Thurman son los canales mexicanos de Azteca TV, Televisa Deportes y TDN; mientras que para el Perú y el resto de países de Latinoamérica se verá en las pantallas de ESPN Deportes y FOX Action, disponible en la parrilla de los servicios de cable de Movistar TV, DirecTV y Claro TV.

Qué canal TV transmitirá los pesajes EN VIVO ESPN Manny Pacquiao vs Keith Thurman

Perú: ESPN, FOX Action y FOX Play.

México: Azteca 7, Univisión Deportes, Televisa Deportes, Azteca En Vivo y TDN.

Estados Unidos: FOX, FS1, FOX Sports y FOX Sports Go.

Argentina: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Chile: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Uruguay: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Venezuela: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Puerto Rico: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Costa Rica: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Honduras: ESPN, FOX Action y FOX Play.

Colombia: ESPN, FOX Action y FOX Play.

España: DAZN y beiN Sports.

Italia: DAZN.

Alemania: DAZN.

Inglaterra: DAZN, Sky Sports, Virgin TV, Fite TV y ITV BOX Office.

Francia: DAZN y RMC Sport.

Canales FOX Action TV para ver Manny Pacquiao vs. Keith Thurman

Revisa los canales de FOX Action disponibles para la pelea de Manny Pacquiao y Keith Thurman.

Manny Pacquiao vs. Keith Thurman: FOX Action Premium

Movistar TV: Canal 184

DirecTV: Canal 561

Claro TV: Canal 325 Este / Canal 326 Oeste

Manny Pacquiao vs. Keith Thurman: FOX Action Premium

Movistar TV HD: Canal 788 / Canal 197

DirecTV HD: Canal 1561

Claro TV HD: Canal 333 / Canal 623

Cómo ver ESPN EN VIVO Manny Pacquiao vs. Keith Thurman | Canales TV

DirecTV (Perú, Argentina, Paraguay, Chile, Uruguay, Colombia, Ecuador, Bolivia y Venezuela): Canal 621 (SD) y Canal 1610 (HD).

Sky Sports (México y República Dominicana): Canal 548 (SD) y Canal 1550 (HD).

Movistar TV (Perú, Chile, Colombia y Venezuela): Canal 480 (SD) y Canal 884 (HD).

Movistar TV Perú: Canal 501 (SD) y Canal 740 (HD).

VTR Chile: Canal 26 (Iquique), Canal 28 (Antofagasta) y Canal 48 (Santiago).

Dibox Argentina: Canal 100 (HD).

Supercanal Argentina: Canal 14 (Analógico), Canal 102 (Digital) y Canal 1000 (HD).

Cablevisión Flow Argentina: Canal 102 (HD).

Claro TV Argentina: Canal 106 (HD).

Movistar TV Chile: Canal 480 (SD) y Canal 460 (HD).

Movistar TV Argentina: Canal 200 (HD).

Altice República Dominicana: Canal 350 (SD) y Canal 460 (HD).

Aster República Dominicana: Canal 27.

Wind TV República Dominicana: Canal 136 (SD) y Canal 401 (HD).

Dónde ver Azteca TV EN VIVO Manny Pacquiao vs. Keith Thurman | Canales TV

Azteca TV Deportes por Sky Sports: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Dish: Canal 107 (SD) y Canal 607 (HD).

Azteca TV Deportes por Star Tv: Canal 107.

Azteca TV Deportes por Izzi: Canal 7, Canal 107 (SD) y Canal 807 (HD).

Azteca TV Deportes por Totalplay: Canal 7 (HD) y Canal 107.

Azteca TV Deportes por Cable Sur: Canal 31.

Azteca TV Deportes por Megacable: Canal 107 y Canal 1107 (HD).

Azteca TV Deportes por Cable Norte (San Luís de Potosí): Canal 3.

Azteca TV Deportes por NRT Monclova: Canal 38.

Azteca TV Deportes por Intercable (Uriangato): Canal 3..

Cartelera oficial completa main card EN VIVO Manny Pacquiao vs Keith Thurman

A continuación, revisa la cartelera del evento Manny Pacquiao vs Keith Thurman.

Cartelera estelar

Peso wélter (147 libras): Manny Pacquiao vs. Keith Thurman (c) - 12 rounds

Peso wélter (147 libras): Yordenis Ugás vs. Omar Figueroa Jr. - 12 rounds

Peso wélter (147 libras): Sergey Lipinets vs. John Molina Jr. - 10 rounds

Cartelera preliminar

Peso supermediano (168 libras): Caleb Plant (c) vs. Miker Lee - 12 rounds

Peso gallo (118 libras): Luis Nery vs. Juan Carlos Payano - 12 rounds

Peso pesado (200+ libras): Efe Ajagba vs. Ali Eren Demirezen - 10 round