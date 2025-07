¿Fichaje? Quedó como agente libre y sorprendió tras elogiar a Alianza Lima: "Me gusta la hinchada"

Alianza Lima luchará para tratar de lograr el tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley 2025-26. Para eso, la directiva ya viene concretando la llegada de nuevos fichajes tanto nacionales como del extranjero. Y hace poco una destacada figura acaba de sorprender a los aficionados de la escuadra victoriana tras elogiar al club.

Se trata de Rachel Hidalgo. La líbero de la selección peruana brindó una reciente entrevista con Latina y admitió que tras culminar la temporada 2024-25 de la Liga Peruana de Vóley quedó totalmente impresionada por la hinchada del 'equipo del pueblo'. Sin embargo, también resaltó que los fanáticos del equipo crema fueron claves brindando su apoyo al elenco de sus amores.

Rachel Hidalgo fue convocada para la Copa América de Vóley 2025/Foto: X

"De Alianza se sabe que tiene una hinchada que siempre llena los coliseos y al sumarse la 'U' realmente es muy lindo tener a esas dos hinchadas. Me sorprendió la hinchada de Regatas, años atrás habían 2, 3 o 5 de los socios, se ha sumado bastante. Pero, dentro de todo, la hinchada de Alianza Lima siempre llena coliseos. Yo siento que me gusta bastante la hinchada de Alianza, igualmente la de la 'U', pero siento que Alianza la hinchada está de inicio a fin", sostuvo.

Rachel Hidalgo y el duro momento que pasó previo a la final de la Liga Peruana de Vóley

En otra parte del diálogo, la destacada voleibolista de Regatas Lima habló sobre el complicado momento familiar que afrontó tras la pérdida de su hermano. Rachel, indicó que pese al dolor por esta noticia, decidió jugar el partido definitorio contra Alianza Lima como muestra de honor y fortaleza.

"Yo creo que fue muy difícil, yo no pensaba disputar esa final. Lo había conversado con el profesor Horacio y no me sentía en las condiciones físicas ni mentales. Mi hermano fallece miércoles y jugamos el domingo, yo no entrené con ellas, me fui a Tarapoto", acotó la seleccionada nacional.

Rachel Hidalgo fue elegida la mejor líbero de la temporada

Cabe mencionar que, la joven atleta fue designada como la mejor líbero de la temporada 2024-25 de la Liga Peruana de Vóley tras su resaltante rendimiento con el cuadro liderado por el DT argentino Horacio Bastit.