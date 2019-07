Lima 2019 [EN VIVO] Diego Elías por el oro de Squash en Panamericanos

Latina EN VIVO Panamericanos Lima 2019. Diego Elías, squachista de 22 años, representará una vez más al Perú en unos Juegos Panamericanos tal y como lo hizo en el 2015 en Toronto, donde se llevó las medallas de plata (singles) y bronce (dobles), este jueves 25 de julio (7.45 p.m. - hora peruana) en la sede de La Videna del distrito de San Luis por la ronda 16 bajo la modalidad masculino en la competencia de Squash. Su rival será anunciado en las próximas horas. Ver partido de hoy por Movistar Deportes.

Al ocupar el puesto 8 del ranking mundial de la Asociación Profesional de Squash (PSA) por encima del colombiano Miguel Rodríguez (9), Diego Elías parte como uno de los grandes favoritos para ganar la medalla de oro en estos Juegos Panamericanos de Lima 2019. Sin duda, una de las promesas del deporte nacional que puede darnos una gran alegría en esta jornada.

Pero Diego Elías no será el único peruano que tendrá acción hoy en los Panamericanos Lima 2019, nuestros otros respresantes: Andrés Duany, María Hermosa y Ximena Rodríguez comenzarán a competir a partir de las 9.00 a.m. de la mañana. Sigue el minuto a minuto con todos los resultados por Libero.pe.

DATO: Diego Elías también fue bicampeón de los Mundiales de Squash Juveniles en 2014 y 2015. En los Juegos Bolivarianos de 2019 ocupó el número uno en dobles y el segundo en singles. Para la Sudamericanos 2018 consiguió tres medallas ocupando el primer lugar del podio en las modalidades singles, dobles y equipos. En marzo del presente año, ganó la Troilus Canadá Cup (el título más importante de su carrera).

A qué hora participan Diego Elías y el resto de peruanos en Lima 2019

Participantes: María Hermosa (Perú) vs. María Falcione (Argentina)

Competencia: Squash

Modalidad: individual femenino

Ronda: 16.

Hora: 9.00 a.m. (Lima) / 11.00 a.m. (Buenos Aires)

Participantes: Dian García (México) vs. Ximena Rodríguez (Perú)

Competencia: Squash

Modalidad: individual femenino

Ronda 16.

Hora: 9.00 a.m. (Lima y México) / 11.00 a.m. (Buenos Aires)

Participantes: Nicholas Sachvie (Canadá) vs. Andrés Duany (Perú)

Competencia: Squash

Modalidad: individual masculino

Ronda: 32.

Hora: 9.00 a.m. (Lima) / 11.00 a.m. (Buenos Aires)

Participantes: Por definir vs. Diego Elías (Perú)

Competencia: Squash

Modalidad: individual masculino

Ronda: 16.

Hora: 7.45 p.m. (Lima) / 9.45 p.m. (Buenos Aires)

Peruanos que participarán en la competencia Squash en los Juegos Panamericanos Lima 2019

María Hermosa, Ximena Rodríguez, Andrés Duany y Diego Elías serán los representantes de la jornada de ese jueves 25 de julio en los Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Dónde se realiza la competencia de Squash 2019 en los Panamericanos de Lima

En la sede de La Videna, ubicado en la avenida el Aire 949 del distrito de San Luis, se realizarán la competencia de Squash para estos Juegos Panamericanos de Lima 2019.

Qué canales transmiten Latina, TV Perú, Panamericana y Movistar Deportes los Panamericanos Lima 2019

Perú: Lima 2019, Latina, Movistar Deportes, Latina, Panamericana y TV Perú.

Argentina: TyC Sports y TV Pública Argentina

Brasil: Rede Record

Chile: CNN Chile, CDF, Chilevisión y CDO

Colombia: FOX Sports, Claro Sports y Win Sports

Costa Rica: Repretel

Ecuador: Ecuavisa

Estados Unidos: ESPN Deportes y Univisión

México: ESPN, Claro Sports y Televisa

Paraguay: Tigo Sports y Latele

República Dominicana: Digital 15

Uruguay: VTV y Canal 43

Venezuela: La Tele Tuya

Panamericanos Lima 2019: precio de entradas

Regular: 20 soles

Menores de 18 años: 10 soles

Adulto Mayor: 10 soles

Asiento Accesible - Silla de Ruedas (*): 10 soles

Acompañante de Asiento Accesible (ASR): 10 soles

(*) Asiento de Silla de Ruedas: Tarifa aplica para personas con el Certificado de Discapacidad, Carné de CONADIS u otro documento que acredite la condición. Al momento de ingresar al Recinto deberá presentar el certificado correspondiente. Sólo una entrada de Asiento de Silla de Ruedas y una entrada de Acompañante por certificado.