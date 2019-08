¿Estás de acuerdo? Mira la opinión de un periodista chileno sobre Lima 2019

Los comentarios negativos que hiciera una deportista y periodistas chilenos -hace unos días- sobre la organización de los Juegos Panamericanos de Lima 2019 levantaron cierto polvo, aunque esto al final terminó siendo parcialmente desestimado. Sin embargo, como en todo evento siempre es bueno oír -o en este caso, leer- las críticas constructivas que se hacen en referencia a él.

Esta vez el periodista del diario chileno 'El Mercurio', Raúl Andrade Benavente, brindó sus apreciaciones sobre la organización de Lima 2019, certamen que cubre desde el primer día.

"Lo primero que me sorprendió al llegar a Lima es que en el mismo aeropuerto tuve la posibilidad de acreditarme como periodista de los Juegos Panamericanos. Eso me pareció un plus que no he visto en otras competencias internacionales a las que he tenido oportunidad de asistir. Con la acreditación en mano, pudo tomar un bus gratis que me dejó en la puerta del hotel. Si bien demoró aproximadamente tres horas en llegar, me pareció bueno el servicio", indica Andrade en un principio.

En otro destacó la infraestructura de nuestros escenario: "En Lima he estado presente en más de ocho sedes diferentes y puedo decir que los escenarios que han construido y remodelado para estos Panamericanos son de talla mundial. Están realmente de lujo. En Chile estamos muy lejos de contar con instalaciones de este tipo".

Asimismo, reseñó que "la inauguración también me pareció muy buena. Creo que Perú, en el show dado en el Estadio Nacional, hizo una excelente demostración de lo mucho que valora sus orígenes y sus antepasados. Todo fue ordenado y muy lindo. Y en Chile los medios aplaudieron mucho esta presentación".

No obstante, en cuanto a los aspectos por corregir, Andrade aseveró que "si bien está todo muy bien señalizado y hay mucha información en los recintos, me costó encontrar algunas cosas. En la triatlón, por ejemplo, solo habían dos baños químicos y no era lo ideal. Por otro lado, los voluntarios son muy amables y están por todos lados, pero muchas veces no tienen la información que uno necesitaba. Noto que algunos de ellos no están muy bien preparados".

Finalmente, hizo énfasis en el tráfico limeño: "Pero el principal problema que veo en los Panamericanos es la congestión vehicular de la ciudad. Toma mucho tiempo movilizarse de un lado a otro, los buses no son puntuales y muchas veces uno tiene que entrar a ellos a la mala".