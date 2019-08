Medallista mexicano ondeó la bandera LGBT en Lima 2019: “Soy gay y estoy muy orgulloso de poder decirlo”

Un doble triunfo. Jorge Luis Martínez se alzó con la medalla de bronce en la prueba de velocidad a 300 metros contrarreloj, pero más importante que eso fue la promesa cumplida del mexicano: dar un mensaje de inclusión y visibilidad a los deportistas homosexuales.

"Soy gay y estoy muy orgulloso de poder decirlo", reveló Martínez en una entrevista con la revista GQ en la previa de los Panamericanos Lima 2019. "Si yo me puedo sumar a ese mensaje de igualdad, de equidad, de inclusión y darle a la gente la perspectiva de que cualquier tipo de persona, con cualquier preferencia sexual puede ser una persona exitosa y lograr sus sueños, pues lo voy a hacer cuando tenga la oportunidad y porque me nace hacerlo", abundó.

Y Jorge Luis Martínez cumplió. No pudo ser la presea de oro, pero sí una merecida medalla de bronce para el subcampeón mundial en patinaje en velocidad.

El mexicano, que salió antepenúltimo y que debía escalar posiciones, detuvo el crono en 24.777 segundos para así lograr el primer puesto. El colombiano Pedro Causil (último en salir) se alzó la medalla de oro con 24.701 mientras el venezolano Johan Guzmán (primero en salir) se hizo con la de plata (24.720).

Tras saber que ganó una medalla en Lima 2019, Jorge Luis Martínez celebró ondeando la bandera de México en una mano y la de la comunidad LGBT en la otra.

En esa misma línea, el deportista mexicano envió un mensaje de inclusión y de aliento a otros atletas que todavía no dan el paso de declararse abiertamente homosexuales.

"Yo creo que va a ser un parteaguas porque obviamente no soy el único deportista homosexual en México, pero justamente nadie lo establece o lo hace público. Más bien, yo creo que va a ser un parteaguas y la sociedad lo va a tomar bien, ojalá que sirva de inspiración a muchos que lo quieren hacer y algo los detiene", afirmó.

"He tenido un par de pláticas con algunos de ellos (atletas gay), y la verdad es que están muy contentos, saben que va a traer puras cosas positivas, tanto para el deporte, como para mí y el patinaje, entonces me han apoyado, todos con los que he platicado, sean o no de la comunidad me han apoyado bastante", culminó Jorge Luis Martínez.