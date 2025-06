Flamante fichaje de Alianza Lima se pronuncia tras firmar contrato: "El club de mis amores"

El principal objetivo de Alianza Lima en la próxima temporada de la Liga Peruana de Vóley 2025-26 será lograr el tricampeonato. Como se recuerda, a finales de la anterior campaña el conjunto victoriano se coronó con el 'Bi', y ahora la directiva no escatima en la llegada de nuevas figuras para potenciar al equipo.

Flamante refuerzo de Alianza Lima reveló cómo se dio su llegada al club

Sandra Ostos se convirtió en el primer refuerzo de Alianza Lima Vóley. El club blanquiazul presentó por todo lo alto a la receptora exterior, procedente de Circolo Sportivo Italiano, y tras su arribo a tienda íntima, la voleibolista buscará ganar el título con el club de sus amores.

Sandra Ostos confesó su hinchaje por Alianza Lima/Foto: X

Justamente, en una reciente transmisión a través de su cuenta de TikTok, la deportista peruana no dudó en revelar su fanatismo por Alianza Lima. Asimismo, contó cómo se dió su incorporación al plantel que dirige el técnico argentino, Facundo Morando.

La nueva integrante del equipo victoriano confesó que la actual jefa de equipo, Cenaida Uribe se contactó con ella para expresarle su deseo que se sume al elenco bicampeón, y su respuesta fue totalmente positiva.

"Para resumirles a las personas que recién se conectan y me preguntan cómo fue el proceso. No fue un proceso, el domingo en la noche, yo estaba caminando a comprar algo, recibí una llamada de Cenaida y me dijo '¿te gustaría venir a Alianza?', yo súper natural le dije 'creo que esa pregunta está demás'", sostuvo la voleibolista de 27 años.

En esa misma línea, la también conocida 'Guerrera' detalló que inmediatamente, procedió a firmar su contrato con Alianza Lima, club por el cual luchará para trascender y hacer historia a lo largo de la temporada 2025-26.

"Al día siguiente, yo ya tenía una reunión con ella a las 10 de la mañana, me reuní con ella y máximo 45 minutos después yo ya estaba firmando en Matute con el club de mis amores", sentenció Ostos.