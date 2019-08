Lima 2019: Karla Ortiz revela graves irregularidades que afectaron a la Selección de Vóley en los Juegos Panamericanos

Lima 2019 | "Mucha gente nos critica, nos dice que no servimos para nada, pero en realidad no saben todas las cosas que hemos pasado", señaló visiblemente afectada la capitana de la Selección Peruana de Vóley Femenino.

Karla Ortiz sorprendió a los periodistas luego de la derrota sufrida ante República Dominicana. Más allá de hacer una breve autocrítica por quedar fuera de las semifinales, la jugadora del sexteto nacional dio a conocer las adversidades sufridas en estos Juegos Panamericanos Lima 2019.

"No teníamos agua y dormíamos en carros"

"Agradezco a los colegios María Auxiliadora y al Santa María por prestarnos sus instalaciones para entrenar luego de que nos sacaron del Callao. Nosotras veníamos trabajando bien y teníamos habitaciones para descansar, pero nos sacaron para los Juegos.

No es lo mismo practicar en una cancha profesional que en un colegio, las chicas terminaban con las rodillas destrozadas. Otra de las cosas que nos pasó fue que no teníamos agua, tuvimos que dormir en carros entre dos a tres jugadoras, qué fácil es criticar cuando no tienen idea de la realidad del vóley", disparó.

Asimismo, Ortiz pidió a los directivos de la Federación Peruana de Vóley que respeten los procesos de los entrenadores porque los constantes cambios de comandos técnicos está afectando el rendimiento del equipo de mayores.

"Por favor señores, respetemos los procesos. Esperamos que el profesor Paco Hervás continúe con nosotras, pero si tiene que irse, la persona que venga tiene que quedarse todo un ciclo olímpico de cuatro años. Nosotras nos estamos adaptando muy bien a los trabajos, pero no podemos empezar de cero a cada rato", agregó.

No hay apoyo de la empresa privada

Finalmente, la capitana de la Selección lamentó la falta de patrocinadores. Ortiz afirmó que la empresa privada no quiere invertir en el vóley peruano por la falta de buenos resultados.

"Varias veces nos han dicho para qué vamos a gastar si ustedes paran perdiendo. Así es muy difícil salir adelante, las empresas nos tienen que apoyar económicamente en las buenas y en las malas. Cómo nos pueden exigir resultados si no tenemos las condiciones adecuadas para trabajar.

Nos van a dar un día de descanso, pero no tenemos nuestro sueldo, a veces se retrasan y no cobramos absolutamente nada. No hay para los pasajes y algunas tienen familia, esta dirigencia tal vez no tenga la culpa, pero nosotras pagamos los platos rotos", manifestó.

Perú jugará este sábado (3:00 p.m.) ante Puerto Rico por el quinto y sexto lugar de Lima 2019. Luego de los Juegos Panamericanos, el sexteto nacional se preparará para el campeonato Sudamericano que se realizará en Cajamarca y para el Preolímpico clasificatorio a Tokio 2020.