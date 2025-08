A una jornada de la final del Campeonato de Atletismo al Aire Libre de Estados Unidos, Sha'Carri Richardson se retiró de las semifinales de los 100 metros de la competencia. Si bien no se detalló el motivo, se asocia a un delito de violencia doméstica que protagonizó la semana pasada contra su novio Christian Coleman, según el The New York Times.

¿Por qué Sha'Carri Richardson se retira del Campeonato de Atletismo al Aire Libre?

Sha'Carri Richardson, quien años atrás fue centro de polémica por queda fuera de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020 tras arrojar positivo al control antidopaje, vuelve a estar en el foco mediático. Esta vez, la atleta se ha visto envuelta en un nuevo caso que generó indignación en la afición por actos considerados de alto impacto.

The New York Times reveló el informe policial sobre un incidente ocurrido en la salida del Aeropuerto Internacional de Seatlle-Tacoma el pasado 27 de julio. El reporte publicado menciona que la estadounidense y su pareja Coleman tuvieron un altercado verbal. Posterior, Richardson habría empujado varias veces a su acompañante, de acuerdo con las declaraciones de la autoridad efectiva, quien fue testigo del entorno y procedió al arresto.

Asimismo, otras fuentes señalaron que los videos de la cámara de seguridad del recinto captaron como Coleman se alejaba de su presunto agresor. Sin embargo, el corredor optó por no presentar cargos. Por otro lado, la Federación Estadounidense de Atletismo USATF aún no emitió un comunicado sobre el incidente.

Participación de Sha'Carri Richardson en el Campeonato de Atletismo

Pese al difícil momento, Sha'Carri Richardson junto a su pareja Coleman han competido en las rondas preliminares del Campeonato al Aire Libre de la USATF. La estadounidense logró avanzar hasta la semifinal este viernes 1 de agosto, terminando su camino. Aun así, posee una plaza directa al Mundial de Tokio 2025, gracias a su título de campeona mundial de los 100 metros.