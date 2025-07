Imparable: José Manuel Quispe es coronado tricampeón del Ultra Trail Cordillera Blanca

Histórico. Este domingo, el peruano José Manuel Quispe se coronó tricampeón del Ultra Trail Cordillera Blanca 2025, la carrera más importante del trail nacional y parte del circuito mundial de Skyrunning, al ganar por tercer año consecutivo esta carrera. Esta vez en la categoría 25K con un tiempo de 2h 01min, superando en cinco minutos su propio récord del año pasado.

El Ultra Trail Cordillera Blanca (UTCB), que se realiza en Huaraz desde 2014, es la competencia de trail más importante del país y una de las más duras del continente. En su décima edición, reunió a atletas nacionales e internacionales en cinco distancias: 12K, 25K, 50K, 80K y 100K, atravesando terrenos de alta montaña con paisajes de la Cordillera Blanca y altitudes que superan los 4,500 msnm.

El recorrido de 25 kilómetros, que José Manuel domina desde hace dos años consecutivos, es parte oficial del Merrell Skyrunner World Series, el circuito internacional que agrupa a los mejores corredores de montaña del mundo.

Esta victoria no solo reafirma su liderazgo personal, sino que consolida al Perú como un país competitivo en lo más alto del skyrunning global. Frente a corredores internacionales, temperaturas extremas y un desnivel técnico desafiante, José Manuel demostró que las montañas peruanas no solo forman atletas: también forjan campeones.

Natural de Arequipa y criado en Ayahuasi, José Manuel Quispe representa hoy al Perú entre los mejores del mundo. Su historia comenzó corriendo entre cerros, sin relojes ni entrenadores, solo con corazón. Soñaba con ser futbolista, pero fue la montaña la que le dio su verdadera cancha.

“La montaña me formó. Entrenar en ella me dio fuerza, sentido y claridad. Competir con la bandera del Perú es un honor que me impulsa a seguir”, comenta el atleta élite de Merrell.

A sus 37 años, su nombre ya es símbolo de constancia, coraje y alto rendimiento. Actualmente se ubica en el top 5 del ranking global del Merrell Skyrunner World Series, y ha sumado podios en competencias como la Tahtalı Run to Sky en Turquía, además de múltiples victorias en la UTCB.

Su triunfo no solo es un logro personal: es un mensaje al mundo deportivo. El Perú no solo tiene montañas imponentes, también tiene atletas capaces de conquistarlas con el pecho en alto. Mientras muchos miran hacia Europa para buscar referentes, José Manuel demuestra que también desde los Andes se puede llegar a la cima del mundo.