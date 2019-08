Lima 2019: Natalia Málaga hace dura crítica y pide que se enseñe vóley en los colegios del Perú [VIDEO]

Lima 2019 | Natalia Málaga vivió el Perú vs Colombia como una hincha más en el Callao. Sufrió con cada punto en contra y celebró los nuestros muy a su estilo. Sin embargo, la derrota ante el sexteto cafetero la invitó a una profunda reflexión.

La exjugadora y medallista olímpica en Seúl 1988 señaló que el nivel del vóley peruano ha bajado en los últimas tres décadas porque en la currícula de los colegios del país ya no está la Educación Física como exigencia.

"Lamentablemente, en los colegios no hay Educación Física, no hay una metodología de trabajo y las chicas de ahora prefieren otras cosas que hacer deporte. El vóley sigue siendo igual, tenemos la desventaja de nuestra altura, pero se puede trabajar. No es imposible jugar vóley", señaló a TV Perú.

Asimismo, Natalia Málaga afirmó que la baja estatura de las jugadoras peruanas se puede contrarrestar con trabajo desde las bases, pero el deporte no es una prioridad educativa en las instituciones a nivel nacional y ese detalle juega en contra de la formación.

"Las chicas juegan vóley porque les gusta, pero no hay una preparación previa. Las niñas deben salir de los colegios sabiendo la coordinación, lo psicomotriz que uno viene adquiriendo de niño y eso se ha perdido muchísimo", manifestó.

Perú se juega este viernes (20:30 horas) ante República Dominicana la última posibilidad de clasificar a la semifinal de los Juegos Panamericanos Lima 2019. Solo vale el triunfo y esperar que Canadá haga un milagro derrotando a Colombia.