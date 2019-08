Lima 2019 [EN VIVO] Perú vs Argentina por Dobles Femenino de Frontón

Latina EN VIVO Frontón por Panamericanos Lima 2019 | Perú vs Argentina ONLINE se medirán este viernes 9 de agosto, a partir de las 9.00 a.m. de la mañana en el Complejo Deportivo de Villa María del Triunfo por la medalla de bronce en paleta de frontón modalidad de dobles femenino de los Juegos Panamericanos de Lima 2019. La transmisión será telvisado EN DIRECTO por TV Perú, Movistar TV (Canal 19), ESPN, TV Pública y Panamericana Televisión. Punto a punto por Libero.pe.

La dupla peruana conformada Nathaly Paredes y Mía Rodríguez, alumnas de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), buscará obtener la presea de bronce para el Perú frente a los argentinas Irina Podversich y Lucila Busson. Ambos equipos quedaron segundos en sus respectivos grupos y, por este motivo, pelearán por el tercer lugar en la disciplina Pelota Vasca (deporte tradicional del norte de España) de los Panamericanos de Lima 2019.

Perú inició la competencia con un apretado triunfo (2-1) contra Chile, luego sufrieron dos derrotas ante Cuba (2-0) y México (2-0), ganadoras de la medalla de oro en los Panamericanos 2011. Sin embargo, Nathaly Paredes y Mía Rodríguez están listas para dar la sorpresa ante Argentina, que comenzó su camino con una caída a manos de México (2-0), luego vencieron a Venezuela (2-0) y después tropezaron contra Cubra (2-0) en la semifinal.

Las entradas están entre los 10 y 20 nuevos soles.

