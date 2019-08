Carlos Neuhaus revela que Panam Sports solicitó retrasar el inicio de Lima 2019 [VIDEO]

El pasado domingo, los Juegos Panamericanos Lima 2019 llegaron a su final, luego de un gran éxito en lo organizacional y deportivo. Carlos Neuhaus, presidente de la Comisión Organizadora (Copal) de este certamen en la capital del Perú fue uno de los más elogiados por lo conseguido, revelando que el trabajo se realizó con mucho esfuerzo, además de que no había mucha confianza en ellos.

Recordemos que el inicio de las actividades de mejora y creación de infraestructura con miras al máximo evento deportivo del continente americano trajo consigo muchas dudas, en especial dentro del Perú. La programación para cumplir con los tiempos exactos para el inicio de Lima 2019 era supervisada de cerca por Panam Sports, ente rector liderado por el chileno Neven Ilic.

Carlos Neuhaus tuvo una entrevista exclusiva con RPP, donde reveló un detalle desconocido hasta ahora, y que ha generado mucha sorpresa por lo sucedido a lo largo y el final de los Panamericanos Lima 2019. ¿Qué fue lo que sucedió? El presidente de la Copal fue contactado por Neven Ilic, líder de la (Organización Deportiva Panamericana) para reajustar el calendario planteado previamente.

Sabíamos que teníamos una fecha, que al momento no parecía a la que llegaríamos. “¿Carlos, si quieres los trasladamos para octubre de este año?”, fueron las palabras del presidente Neven Ilic. Es decir, el inicio del torneo deportivo tardaría tres meses más en iniciar, aunque Carlos Neuhaus no pensaba en romper con el compromiso que inicialmente había acordado.

“Perú tomó este compromiso en el 2013, superando a Venezuela, Argentina y Chile. No podíamos fallar, porque la sanción sería implacable. Nos quitaban el circuito olímpico. No podríamos realizar ni siquiera vóley de playa bolivariano por 10 años o más. Además, hubiera caído una multa de 50 millones de dólares. No íbamos a correr esos riesgos”, sustentó Carlos Neuhaus.

Sin duda, optar por mantener lo planeado inicialmente con Lima trajo grandes réditos, no solo para la organización peruana, sino también para la delegación de deportistas (39 medallas en total). Incluso, Neven Ilic resaltó este óptimo nivel, puesto que calificó a estos XVIII Juegos Panamericanos como el mejor de toda la historia, por la competitividad y gran infraestructura que mostraron.