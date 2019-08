Brissa Málaga se coronó campeona en torneo de surf desarrollado en Australia

La surfista peruana, Brissa Málaga, se alzó con la medalla de oro en el torneo "Stand Up Paddle Surf Competition 2019" que se disputó en la ciudad de Nueva Gales del Sur, ubicado en Australia.

Brissa - quien además es sobrina de la entrenadora peruana de vóley femenino, Natalia Málaga - participó en la competencia de surf de remo, el cual fue organizado por el Sydney Paddle Surfing Club y se quedó con el primer puesto.

Dicha prueba, realizada el pasado sábado 18 de agosto, se llevó a cabo en las instalaciones del Sydney Paddle Surfing Club, el cual se encuentra ubicado en un suburbio de Newport del Estado de Nueva Gales del Sur.

El referido circuito australiano contó con tres fechas para la modalidad de surf de remo en Palm Beach. Las mismas se realizaron en febrero, marzo y mayo del presente año: Brissa Málaga, quien inició sus actividades deportivas en Punta Hermosa, se ocupó el primer lugar en todas las competencias.

Brissa Málaga sumó un nuevo trofeo dentro de su palmarés. En el año 2014, se quedó con la medalla de oro tras haber vencido a sus competidores en los Juegos Bolivarianos que se desarrollaron en nuestro país: la competencia se desarrolló en Huanchaco.

También se quedó con la presea dorada en los Juegos Panamericanos de Surf 2015 en Surf SUP, tercer lugar en el Campeonato Mundial de SUP Surf en Fiji 2016 y medalla de plata en los Juegos Panamericanos de Surf 2017 en SUP Surf Damas.

Durante la ceremonia de premiación, Brissa Málaga contó con la presencia del Consulado General del Perú, quien felicitó sus logros en beneficio del deporte que representa a nuestro país.