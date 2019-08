Natalia Málaga y su crítica a la Federación Deportiva de Tabla por marginar a su sobrina

La entrenadora de la selección femenina de vóley de menores, Natalia Málaga, criticó la postura de la Federación Deportiva Nacional de Tabla para con su sobrina, Brissa Málaga, quien se coronó campeona en el Stand Up Paddle Surf Competition 2019, torneo que se desarrolló en Australia.

Sucede que, según el texto escrito por la ex medallista de plata en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988, Brissa Málaga no ha sido reconocida, hasta el momento, por la Federación Deportiva Nacional de Tabla, quien no habría iniciado los trámites para que reciba los beneficios del PAD (Programa de Apoyo al Deportista).

"Así como acogemos a deportistas que quieren representarnos y se cambian de nacionalidad, que los aplaudo y les agradezco porque escogieron al mejor país para representarlo y tuvieron más oportunidad que en el suyo, también debemos de tener más en cuenta a nuestros representantes nacionales", inició Málaga en el post publicado en Facebook.

"Tú, Brissa Malaga Oficial, diste toda tu vida desde que pusiste un pie en la tabla, pero los dirigentes actuales de tú Federación parece que no han puesto bien el pie y no te lo reconocen. Que pena, lo del apoyo al deportista (PAD). Lo tiene que solicitar el presidente de tu Federación", agregó.

"Si no reconocen estos campeonatos que modifiquen ese manual en el INADAF y que reconozcan tu esfuerzo, no los nombres de los campeonatos como si no fueran nada, ya el echo de entrar a esos mares ya es una competencia personal", mencionó.

Natalia Málaga espera que el Instituto Peruano del Deporte pueda reconocer el esfuerzo desplegado por su sobrina, Brissa Málaga a fin de seguir cosechando victorias para el Perú: considera que los Juegos Panamericanos Lima 2019 deben de ser un punto de inflexión.

"Espero que el IPD y tu Federacion de Surf tenga conocimiento de esto, y seas también reconocida acá en el Perú, que diste todo por el y sigues dejando su nombre en alto [...] ¿Qué busca un atleta para mejorar? Tener la mayor cantidad de torneos nacionales e internacionales y participar y foguearse y eso lo hacen ustede,s los surfistas. Por eso que nos han dado muchas medalla en estos Panamericanos Lima2019 y en otros campeonatos y es gracias al esfuerzo de cada uno cuando entran al mar. Aplausos para todos ustedes", concluyó.