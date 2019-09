Chris Jericho, ex WWE, denuncia haber sufrido el robo del título mundial de AEW [VIDEO]

Chris Jericho, histórico ex luchador de WWE, acaparó las portadas el sábado por la noche luego de convertirse en nuevo campeón mundial del All Elite Wrestling. Sin embargo, no pudo ostentar por mucho tiempo su cinturón, luego de que sufriera el robo de su campeonato.



Según reportó la policía de de Tallahassee, capital del estado de Florida, Chris Jericho fue víctima de un robo mientras cenaba en un restaurante local.



“La víctima aseguró que llegó al terminal del Millionaire Club Airport y puso el cinturón dentro de su limusina arrendada. El conductor luego lo llevó al local para cenar y la víctima se mantuvo en el restaurante. El chófer volvió al aeropuerto, ya que la víctima había tomado la maleta equivocada", publicó inicialmente la policía.



"(...) Cuando el conductor recogió nuevamente a la víctima, el cinturón ya no estaba. Los oficiales buscaron en la limo y el aeropuerto, pero no tuvieron éxito”, agregaron en el reporte policial.



Cabe señalar que tanto AEW como Chris Jericho confirmaron el huro del título mundial. Medios norteamericanos dieron a conocer que se han realizado las pesquisas correspondientes para identificar a los ladrones.

Reacción de Chris Jericho

A través de un video en redes compartido por AEW, Chris Jericho -que se encontraba en una pisicna- anunció una investigación mundial para conocer quién le robó y así recuperar el título mundial de la empresa.

"Desafortunadamente, en menos de 24 horas tras una de las peleas más duras de mi vida, me robó el campeonato mundial de AEW. Estando en esta piscina, estoy imaginando en lo que le haré a ese hijo de ****. Como resultado, lanzaré una investigación mundial para conocer quién me robó el título", manifestó..

Chris Jericho’s (@IamJericho) statement on Missing #AEW World Championship - Worldwide Investigation Launched pic.twitter.com/aLubwjkpW6 — All Elite Wrestling (@AEWrestling) September 4, 2019

Así fue el triunfo de Chris Jericho en AEW

Chris Jericho logró superar un combate especial durante el evento All Out en Chicago, en el que luichó sin límite de tiempo frente a Adam Page. El emblemático luchador logró llevarse el título gracias al 'Judas Effect'.