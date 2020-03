Sigue la polémica: Grecia entregó llama olímpica a Japón [VIDEO]

El coronavirus sigue avanzando alrededor del mundo y muchos son los países que ya han cerrado sus fronteras para evitar la propagación y muertes. Sin embargo, y a pesar de la preocupación mundial, hace instantes se hizo entrega de la llama de los Juegos Olímpicos Tokio 2020.

Resulta que en una ceremonia que no contó con espectadores, pero sí con un reducido grupo de periodistas previa autorización, se observó la tradicional entrega en el histórico Estadio Panathinaikó de Atenas.

El reconocido gimnasta olímpico Lefteris Petrounias fue el encargado de correr con la llama en la que su compatriota Ekaterini Stefanidi, campeona olímpica de salto con garrocha, hizo el encendido del pebetero.

La encargada de recibir la llama olímpica fue Naoko Imoto, nadadora en Atlanta 1996 y actual representante de la Unicef y de Tokio 2020. Cabe mencionar que los organizadores nipones tuvieron que recurrir a ella al encontrarse en Grecia.

Sin embargo, los hechos que vienen haciendo los organizadores de Tokio 2020 están generando polémica tras la propagación del COVID-19 que obligó a cancelar todos los eventos deportivos en el mundo.

Incluso, torneos como la Champions League y Copa Libertadores están paralizados y hasta el momento no se ha dado una fecha exacta de cuándo se reanudarán. Es más, otros como la Eurocopa y Copa América, que arrancaban próximamente, han tenido que reprogramar su inicio.

The Olympic flame is on its way to #Tokyo2020 🔥



Tokyo Organizing committee representative Naoko Imoto has received the flame and it will now be transported to Miyagi prefecture in a specially designed #Tokyo2020 lantern. 🇯🇵#OlympicTorchRelay #UnitedByEmotion pic.twitter.com/963rIXeGtQ