Perú no iría a Tokio 2020 si no hay garantías de salud en Asia por coronavirus

El mundo está semi paralizado. La pandemia del coronavirus ha obligado a que casi la totalidad de países asuman una cuarentena para tratar de frenar la propagación de un virus que amenaza la vida de la población en el planeta.

Torneos que debían realizarse este año como las Eliminatorias, la Copa América, la Eurocopa y el Mundial de Clubes han sido postergados para el 2021 y eventos como la Copa Libertadores, la Copa Sudamericana y los torneos nacionales de fútbol han quedado en stand by para evitar la propagación de la enfermedad.



Pese a que varias entidades deportivas han puesto la salud y la vida de las personas por delante del show y del negocio, hay una organización mundial que se resiste a la idea de cancelar uno de los eventos multidisciplinarios más grandes del calendario anual: el Comité Olímpico Internacional (COI).



Dicha entidad ha mantenido sin alteraciones su programa de cara a los Juegos Olímpicos, agendados del 24 de julio al 9 de agosto y los Juegos Paraolímpicos, previstos del 25 de agosto al 6 de septiembre de este año en Tokio, Japón.



En una actitud poco empática, el COI sigue adelante con los Juegos Olímpicos pese a que varias competencias clasificatorias se han cancelado y varios deportistas, entre ellos peruanos, se han quejado porque no podrán cumplir con las marcas solicitadas para participar.

Sin embargo, la preocupación mayor es ver cómo se insiste en un evento a sabiendas de los riesgos que corre el mundo con la expansión del coronavirus. Ante ese escenario ¿vale la pena que los atletas peruanos vayan a los Juegos Olímpicos sabiendo que pueden ser víctimas de contagio?

La posición del Gobierno ante situación del coronavirus y Tokio 2020

Fuentes del Gobierno consultadas por Líbero señalaron de manera categórica que, si no están dadas las condiciones de salud por la pandemia del coronavirus, la delegación peruana no debería participar en los Juegos Olímpicos y Paraolímpicos a mitad de año.



“El presidente Martín Vizcarra está siendo muy riguroso en la lucha contra el coronavirus. Se han ordenado medidas extremas para frenar contagios y evitar muertes en nuestro país. En esa línea, se está cuidando la vida humana. Si la fecha de las Olimpiadas (sic) se mantiene y no hay garantías de salud en Asia, el foco donde se inició la pandemia, la indicación del Gobierno será la de no exponer a nuestros deportistas”, señaló la fuente consultada por Líbero.



Cabe señalar que en las últimas horas se han sumado algunas voces que se resisten a la idea de realizar los Juegos Olímpicos. Según indica una información de la agencia de noticias Reuters “El COI ve una mayor resistencia a los Juegos de Tokio por coronavirus” y precisa que “el miembro del COI, Hayley Wickenheiser, calificó la decisión de avanzar con los Juegos como ‘insensible e irresponsable’, siendo este el ataque más explícito contra el cuerpo olímpico que se empeña en llevar adelante la competencia”.

Además de esta posición, España también ha sido muy severa con la decisión de llevar a cabo la competencia. El presidente de comité olímpico de ese país Alejandro Blanco ha señalado que no está de acuerdo con participar si se mantienen las fechas. “Las noticias que nos llegan todos los días son inquietantes en todos los países del mundo, pero para nosotros lo más importante es que nuestros deportistas no pueden entrenar y de celebrarse los Juegos, irían en desigualdad de condiciones”, señaló Blanco.

Esta es la relación de deportistas que ya han asegurado su clasificación a los Juegos Olímpicos y a los Juegos Paraolímpicos 2020:

Peruanos clasificados a los Juegos Olímpicos

1.Mary Luz Andía (Atletismo)

2. Kimberly García (Atletismo)

3. Christian Pacheco (Atletismo)

4. Marko Carrillo (Tiro)

5. Alessandro de Souza (Tiro)

6. Nicolás Pacheco (Tiro)

7. Ariana Orrego (Gimnasia)

8. Royner Navarro (Ciclismo)

9. Daniella Rosas (Tabla)

10. Lucca Mesinas (Tabla)

11. Stefano Peschiera (Vela)

12. María Belén Bazo (Vela)

13. Paloma Schmidt (Vela)

14. María Pía Van Oordt (Vela)

15. Diana Tudela (Vela)

16.Gladys Tejeda (Maratón)

17. Pool Ambrosio (Lucha)

Clasificados a Juegos Paralímpicos

18. Efraín Sotacuro (Paratletismo)

19. Carlos Sangama (Paratletismo)

20. Rodrigo Santillán (Paratletismo)

21. Rosbil Guillén (Paratletismo)

22. Israel Hilario (Paraciclismo)

23. Angelica Espinoza (Parataekwondo).