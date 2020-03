Alexandra Grande sobre pedidos para suspender Tokio 2020: “Creo que sería bueno”

El panorama actual ante la propagación del coronavirus ha afectado diferentes ámbitos de forma radical y el deporte es uno de ellos. Este año están programados los Juegos Olímpicos Tokio 2020 para julio, pero desde diferentes tribunas se ha exhortado para que la competencia olímpica pueda ser suspendida. Ante ello, la karateca peruana Alexandra Grande se pronunció.

En diálogo con La República, Grande, medalla de oro en Karate en Lima 2019, detalló que está de acuerdo con ese pedido, aunque reconocer que es complicado a raíz de la inversión millonaria realizada por Japón.

“Sé que a muchos deportistas les encantaría que se aplace un par de meses, creo que sería bueno, pero también sabemos que eso es un poco difícil por la inversión millonaria que hizo Japón para organizar los Juegos Olímpicos. Si ya comenzó el recorrido de la antorcha, nos hace pensar que todo se va llevar a cabo con normalidad. Solo nos queda acatar lo que nos digan porque sabemos que nadie había previsto todo lo que está pasando”, enfatizaron.

Tras ello, señaló que los dos campeonatos de Karate en los que iba a tentar su clasificación para Tokio 2020 han sido suspendidos por la pandemia del coronavirus. Ella se ha visto afectada por estas cancelaciones.

“Entreno en mi casa, pero no es lo mismo. Justo entraba en momento de fuerza pura, con un plan con miras a los Juegos Olímpicos, pero no tengo un gimnasio en mi casa. Esto salió de la nada, uno entrena, pero de hecho no es igual para ningún deportista de alto rendimiento y es una desventaja para nosotros”, señaló la judoka.

Finalmente, indicó que ante las suspensiones de los campeonatos clasificatorios a Tokio 2020, se contempla la posibilidad de cambiar el método de clasificación. Así, señaló que la medalla obtenida en Lima 2019 le da fuerza si es que cierran el ranking hoy en día.

“Por ranking directo yo no clasificaría, entraría por dos maneras, tengo dos opciones. Si ahorita cierran el ranking, como he escuchado, terminaría como la primera mejor posicionada de América, ese un cupo que dan para Tokio 2020. Todo esto gracias a la medalla de oro de los Juegos Panamericanos. La otra opción es el Preolímpico”, sentenció.

Juegos Olímpicos: COI rechaza posible cancelación

El Comité Olímpico Internacional (COI) detalló que no necesario suspender los Juegos Olímpicos Tokio 2020 al considerarlo una decisión drástica, pese a la situación que atraviesa el mundo por el COVID-19.

“El COI permanece totalmente comprometido con los Juegos Olímpicos Tokio 2020, y con más de cuatro meses para el inicio de los Juegos no es necesario tomar decisiones drásticas en esta etapa; y cualquier especulación en este momento sería contraproducente”, señalaron.