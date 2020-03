COI reafirmó que Tokio 2020 se realizará sí o sí pese a la pandemia del coronavirus

El Comité Olímpico aseguró que a pesar del brote de coronavirus, los Juegos Olímpicos no se suspenderán y se desarrollará tal como se tenía previsto para el 24 de julio. El ente mostró su solidaridad con las víctimas por el COVID-19.

"El COI sigue totalmente comprometido con los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, y con más de cuatro meses antes de los Juegos no hay necesidad de tomar decisiones drásticas en esta etapa; y cualquier especulación en este momento sería contraproducente", señaló el ente deportivo.

Algunas actividades para Tokio 2020, como el relevo de la antorcha olímpica, sufrieron variaciones, pero el Comité Olímpico pidió a los atletas seguir entrenando para conseguir el cupo a los Juegos Olímpicos.

