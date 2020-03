Gran Maestro Julio Granda está varado en Lima: “Prácticamente nos están condenando a una muerte lenta”

El Estado de Emergencia adoptado por el Gobierno peruano ha dejado a varios viajeros atrapados en Lima, ello luego de que se cerraran las fronteras aéreas, terrestres y marítimas en el país. Uno de los afectados es Julio Granda, Gran Maestro Internacional de Ajedrez, quien busca trasladarse a su natal Camaná, Arequipa, y que vive toda una odisea.

Julio Granda se encuentra en la capital aún. Él había organizado todo para viajar el martes, pero se dio con la sorpresa de que el cierre de las fronteras y la prohibición de los viajes interprovinciales hasta el lunes lo obligaron a comprar un nuevo pasaje. No obstante, dicho boleto fue cancelado a último momento, según reveló en diálogo con La República.

“Me había organizado para volver a casa el último martes con mi hijo, ya teníamos el pasaje, pero cuando escucho las noticias que daban solo hasta el lunes para viajar, saqué un nuevo pasaje. Sin embargo, la empresa en la que iba a viajar canceló todo. Fui desesperado a Atocongo, donde me encontré un mar humano y no había pasaje. Lamentablemente mi hijo y yo estamos confinados aquí en Lima a la fuerza, por el poco tiempo que hubo y los medios insuficientes fue imposible salir de Lima”, detalló inicialmente.

El experimento ajedrecista enfatizó que la situación que viven todos los que han quedado varados es comparada a una “condena de muerte lenta”, ello ante la exposición al coronavirus.

“Ahorita estoy viviendo en la casa de un amigo que me ha brindado su departamento. Siempre una familia quiere estar junta, pero yo no tengo otra opción. No quiero individualizar mi situación porque no sería justo con el drama de personas que están en peores condiciones que la mía, pero que den opciones. Prácticamente nos están condenando a una muerte lenta. Los noticieros ya no hacen eco de nuestro drama, hoy no ser parte de las personas más vulnerables nos convierten de segunda categoría”, agregó.

Finalmente, exhortó a las autoridades a que tengan mayor flexibilidad con aquellos que quieren retornar a su hogar para ver a sus familias.

“Sé que en esta situación de emergencia hay otras prioridades, pero si la medida es que se queden en casa, qué pasa con las que no pudieron llegar a ella. A mí no me importa ir a casa con escalas o tener muchas horas de viaje para no quedarme en una ciudad que no es la mía, teniendo muchas dificultades partiendo de lo económico. Cuando uno vive de su sueldo, en esta situación nadie te va pagar y el dinero se te va. No nos dejen en esta situación tan inhumana y frustrante”, sentenció.

¿Por qué no puede viajar Julio Granda?

Durante rija el Estado de emergencia, el Gobierno de Perú dispuso varias medidas como el aislamiento social obligatorio, el cierre de fronteras, el toque de queda, ello con el fin de combatir el avance del coronavirus, que registra 4 fallecidos hasta el momento.