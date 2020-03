Rodrico Cuba: "No entiendo porque en México no nos ponen en cuarentena"

El mundo entero sufre por la expansión del Coronavirus, sin embargo México aún no se declara en cuarentena, un tema que preocupa a muchos.

¿Por qué? ¿Cuáles son las razones? ¿Acaso el Covid-19 no está afectando a México? Son las preguntas que seguro nos hacemos al leer esta nota.

Al respecto Rodrico Cuba, defensa del Zacatepec de la Liga de Ascenso, se mostró sorprendido con la paciencia del Gobierno mexicano.

"Acá en México todavía no se declara cuarentena como ocurrió en Perú. No entiendo porque acá no toman la medida del caso", señaló Rodrigo Cuba a 'La Sobremesa' de Radio Ovación

"El tema es sacrificarnos estas semanas que se puedan para poder contrarrestar el virus lo antes posible, ya que este tema afecta en todos los ámbitos", agregó el lateral peruano.

Asimismo, Rodrigo Cuba reveló que no se pudo operar de la rodilla por el Coronavirus: "Debido a todo este tema se ha visto pospuesta la operación. Tuve una lesión a la rodilla, pero todo quedó en stand-by, ya que tienen que ver si hay herramientas en los centros de salud", sentenció,