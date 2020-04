Ciclista australiano rompió confinamiento en España y se burla del coronavirus en redes [FOTO]

La mayoría de países en el mundo acatan la cuarentena para evitar casos de coronavirus, pero hay algunas personas que se niegan a acatar la medida. Un ejemplo de ello fue el ciclista australiano Rohan Dennis, quien debió eliminar su cuenta en Instagram por una foto absurda que le costó duras críticas.

Dennis subió a la red social una foto en la que se lo pudo ver dentro de su coche en una de las carreteras de Girona, la cual ya posee casi 40 mil contagiados y 3879 fallecidos.

El ciclista, que forma parte del equipo INEOS, no soportó las críticas de los fanáticos y decidió no solo eliminar su publicación sino también deshacerse de sus cuentas en Instagram y Twitter.

“Día 34. Se quebró y salió de casa. El Covid19 puede chuparme el culo”, escribió el deportista junto a la imagen en su cuenta de Instagram.

“Si no te gusta lo que hago, no me sigas”, le aseguró a uno de sus seguidores. “Imagínate si todos vivieran en su mundo ideal en el que no podemos decir lo que pensamos y mostrar nuestras emociones”, le propuso a otro.

El portal especializado Cyclingnews informó que el equipo del cual forma parte el australiano prefirió no hacer comentarios tras ser consultado por la decisión que había tomado uno de sus ciclistas de romper la cuarentena.